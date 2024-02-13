Стало известно, в каком матче тренером «Ливерпуля» будет смертельно больной Эрикссон

«Ливерпуль» определился с матчем, в котором главным тренером команды будет Свен-Горан Эрикссон.

В январе швед сообщил, что смертельно болен и жить ему осталось не более года.

В ответ главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил коллеге на один день возглавить команду.

Эрикссон признался, что болеет за «Ливерпуль» и всегда хотел возглавить эту команду.

Эрикссон будет тренером «Ливерпуля» в матче легенд против «Аякса» 23 марта. Игра состоится на «Энфилде». Вырученные от мероприятия деньги пойдут в благотворительный фонд.