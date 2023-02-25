75-летний Эрикссон сделал паузу в работе из-за проблем со здоровьем

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон объявил о временном уходе из футбола.

75-летний специалист приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем.

В последнее время он работал спортивным директором в шведском «Карлстаде».

«Я принял решение ограничить свою публичную деятельность из-за проблем со здоровьем, я прохожу обследование.

Я сосредоточен на своем здоровье и семье, моя работа в «Карлстаде» будет ограничена.

Я хотел бы поблагодарить футбольное сообщество и друзей за поддержку, понимание и уважение моей частной жизни», – сказал Эрикссон.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!