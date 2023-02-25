75-летний Эрикссон сделал паузу в работе из-за проблем со здоровьем

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон объявил о временном уходе из футбола.
75-летний специалист приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем.
В последнее время он работал спортивным директором в шведском «Карлстаде».
«Я принял решение ограничить свою публичную деятельность из-за проблем со здоровьем, я прохожу обследование.
Я сосредоточен на своем здоровье и семье, моя работа в «Карлстаде» будет ограничена.
Я хотел бы поблагодарить футбольное сообщество и друзей за поддержку, понимание и уважение моей частной жизни», – сказал Эрикссон.
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Источник: сайт «Карлстада»