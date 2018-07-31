Свен-Горан Эрикссон – кандидат на пост главного тренера сборной Камеруна

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон провел переговоры с Федерацией футбола Камеруна.

На протяжении трех дней стороны обсуждали возможность назначения 70-летнего шведа на пост главного тренера сборной страны. Эрикссон покинул Камерун 28 июля. В ближайшие несколько дней будет объявлен новый главный тренер сборной Камеруна.

Последним местом работы Эрикссона был китайский клуб «Шэньчжэнь». Швед покинул команду год назад.

Ранее сообщалось, что Эрикссон близок к назначению в сборную Ирака.