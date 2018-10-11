Свен-Горан Эрикссон: «Сила Швеции – в свободе от Ибрагимовича»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон уверен, что Швеция стала сильнее после ухода из команды форварда Златана Ибрагимовича.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Пару лет назад лидером команды был Златан Ибрагимович. Кто сейчас ключевой футболист сборной Швеции?

– Действительно, раньше Швецию можно было называть сборной Златана. Но сейчас все совсем по-другому – сила команды в свободе от Златана. Если раньше игра строилась через него, то сейчас Швеция – это полноценный коллектив, в котором лидером может быть каждый.

– Стало лучше?

– Швеция прошла Италию в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира, на турнире дошла до четвертьфинала. Результаты – ответ на ваш вопрос.