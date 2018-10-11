Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Свен-Горан Эрикссон: «Сила Швеции – в свободе от Ибрагимовича»

    Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон уверен, что Швеция стала сильнее после ухода из команды форварда Златана Ибрагимовича.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Пару лет назад лидером команды был Златан Ибрагимович. Кто сейчас ключевой футболист сборной Швеции?

    – Действительно, раньше Швецию можно было называть сборной Златана. Но сейчас все совсем по-другому – сила команды в свободе от Златана. Если раньше игра строилась через него, то сейчас Швеция – это полноценный коллектив, в котором лидером может быть каждый.

    – Стало лучше?

    – Швеция прошла Италию в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира, на турнире дошла до четвертьфинала. Результаты – ответ на ваш вопрос.

    Источник: Спорт-Экспресс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11