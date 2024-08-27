Станкович охарактеризовал умершего Эрикссона

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о смерти Свена-Горана Эрикссона.

Швед умер в понедельник утром. Ему было 76 лет.

У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.

Он поработал со Станковичем в «Лацио».

– Умер Свен‑Горан Эриксон, ваш тренер. Какие качества он вам передал?

– Я хотел бы начать со слов благодарности этому человеку. Это великий человек, с большой буквы.

Мне повезло работать с ним. Он невероятный психолог и человек, тренер. Нам будет его не хватать.