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    Станкович охарактеризовал умершего Эрикссона

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о смерти Свена-Горана Эрикссона.

    • Швед умер в понедельник утром. Ему было 76 лет.
    • У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
    • Он поработал со Станковичем в «Лацио».

    – Умер Свен‑Горан Эриксон, ваш тренер. Какие качества он вам передал?

    – Я хотел бы начать со слов благодарности этому человеку. Это великий человек, с большой буквы.

    Мне повезло работать с ним. Он невероятный психолог и человек, тренер. Нам будет его не хватать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.08.2024 23:23
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