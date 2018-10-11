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    Какой вы футболист?

    Свен-Горан Эрикссон: «Место России – в топ-10, но точно не в конце пятого десятка. С рейтингом явно что-то не то»

    Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон считает, что рейтинг ФИФА не отображает реального положения дел на примере национальной команды России.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – В последнем рейтинге ФИФА Швеция занимает 15-е место. А Россия – 46-я. Как это возможно?

    – 46-я? Серьезно? Честно говоря, я очень сильно удивлен, сборная России должна быть намного выше, ведь она так далеко пробралась на чемпионате мира. На мой взгляд, место России – в топ-10, но точно не в конце пятого десятка. С рейтингом явно что-то не то.

    – Что вы думаете о Лиге наций? Не все до конца понимают, для чего был создан этот турнир.

    – У этого турнира есть две стороны. Во-первых, Лига наций существенно уменьшила количество товарищеских матчей, которые давно уже никому не нужны. Миру неинтересны товарищеские игры, даже между сильными сборными. И сейчас у футболистов появилась хоть какая-то дополнительная мотивация. Но есть и другая сторона – переизбыток матчей с высокой мотивацией. Футболисты, играющие в Англии, постоянно участвуют в различных турнирах, где необходимо побеждать – премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, различные Суперкубки... А теперь появился еще один турнир, в котором тебе тоже необходимо выигрывать. От пресыщения соревнований притупляется чувство голода до побед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2018 06:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 11 октября 2018, 14:10

      Свен конечно насмешил и удивил - но приятно))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 октября 2018, 08:04

      Да нет, всё тут понятно. Тем более, что формулу расчёта рейтинга после ЧМ усовершенствовали. Сб. России плохо проводила последние крупные турниры до этого ЧМ + как страна-хозяйка не участвовала в отборе к ЧМ, а значит играла только товарняки, с которых в копилку рейтинга идёт минимум очков, к тому же и в них Россия не блистала. Вот отсюда и 70 место. А ЧМ - это короткий турнир, нельзя несколькими хорошими матчами исправить то, что было "достигнуто" в течение многих лет. Реальный уровень сборной в рейтинге, мы увидим через 2 года, когда пройдёт отбор к Евро и Лига Наций.

      "Миру неинтересны товарищеские игры, даже между сильными сборными".
      Не согласен. Товарняки вроде Англия-Испания или Франция-Испания были нитересны очень многим.

      Ещё добавлю, что Лига Наций не ликвидировала полностью товарняки, и эта Лига - сугубо европейский турнир, т.е. для остальных конфедераций ФИФА ничего не изменилось. Более того, теперь европейские команды очень ограничены в возможности сыграть товарняк с командой из другой части света.

      Место в топ-10 мы ещё не заслужили. Это долгий процесс. Текущее 46-место, пока что вполне обосновано правилами составления рейтинга, да и реальным положением дел тоже. И так на 24 места поднялись после ЧМ, сыграв всего 5 матчей - 2 победы, 1 проигрыш, 2 ничьи (доп. время и серия пенальти - это ничья, т.к. берётся счёт за основное время).

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Cules2013 11 октября 2018, 09:05

      В товарищеских коэффициент 1, отборочные вроде тоже 1, групповой турнир Евро 3, а групповой ЧМ 4. По старой формуле Россия должна была выскочить минимум на 30 место, после ЧМ. А после сентябрьских матчей ещё выше. но в это году как то по иному рассчитывают!!! Вспомните сборную Исландии 6 лет назад какие места занимала????

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