Свен-Горан Эрикссон: «Место России – в топ-10, но точно не в конце пятого десятка. С рейтингом явно что-то не то»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон считает, что рейтинг ФИФА не отображает реального положения дел на примере национальной команды России.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– В последнем рейтинге ФИФА Швеция занимает 15-е место. А Россия – 46-я. Как это возможно?

– 46-я? Серьезно? Честно говоря, я очень сильно удивлен, сборная России должна быть намного выше, ведь она так далеко пробралась на чемпионате мира. На мой взгляд, место России – в топ-10, но точно не в конце пятого десятка. С рейтингом явно что-то не то.

– Что вы думаете о Лиге наций? Не все до конца понимают, для чего был создан этот турнир.

– У этого турнира есть две стороны. Во-первых, Лига наций существенно уменьшила количество товарищеских матчей, которые давно уже никому не нужны. Миру неинтересны товарищеские игры, даже между сильными сборными. И сейчас у футболистов появилась хоть какая-то дополнительная мотивация. Но есть и другая сторона – переизбыток матчей с высокой мотивацией. Футболисты, играющие в Англии, постоянно участвуют в различных турнирах, где необходимо побеждать – премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, различные Суперкубки... А теперь появился еще один турнир, в котором тебе тоже необходимо выигрывать. От пресыщения соревнований притупляется чувство голода до побед.