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Алексей Поддубский
Новости
Алексей Поддубский - новости
Россия
13 июня 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Юран возглавил клуб Первой лиги
25 мая
10
Клуб Первой лиги уволил главного тренера
29 апреля
Видео
«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение
7 марта
1
В «СКА-Хабаровске» возмущены судейством в игре с «Балтикой»: «Вот так команды выходят в РПЛ – включаются все ресурсы»
2025.04.07 22:39
Фото
Клуб Первой лиги уволил главного тренера после шести туров
2024.08.21 09:29
1
«СКА-Хабаровск» отправил в отставку главного тренера Поддубского
2022.06.03 14:36
Поддубский возглавит «СКА-Хабаровск» вместо Юрана
2022.02.22 14:44
Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»
2020.10.19 10:38
Фото
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским
2020.05.08 13:34
Бубнов: «Отставка Поддубского выглядит абсолютно логичной»
2017.12.21 06:06
3
Поддубский: «Подвести итоги года для «СКА-Хабаровска»? Мы на последнем месте»
2017.12.09 19:30
3
Рахимич может возглавить «СКА-Хабаровск»
2017.12.03 12:41
12
Тренер «СКА-Хабаровска»: «Было много борьбы, но мало голевых моментов»
2017.11.28 06:30
«СКА-Хабаровск» не будет увольнять главного тренера
2017.11.05 15:05
Поддубский: «СКА-Хабаровск» не ставил задачу вылететь из Кубка, как другие команды из РФПЛ»
2017.09.21 22:10
1
Поддубский: «Серия ничейных результатов «СКА-Хабаровска»? А что нам надо, проигрывать?»
2017.09.17 13:44
1
Поддубский: «Зенит» позволил «СКА-Хабаровску» больше в сравнении со «Спартаком»
2017.08.27 17:33
6
Поддубский – об игре Довбни в матче со «Спартаком»: «Задача вратаря – играть на ноль. Он с ней справился»
2017.08.27 13:35
2
Тренер «СКА-Хабаровска»: «У нас уже половина четвертого, ребята заснули»
2017.08.18 22:11
6
Поддубский заявил, что для него принципиально было победить «Анжи», а не обыграть Григоряна
2017.08.08 13:33
Главный тренер «СКА-Хабаровска» недоволен календарем РФПЛ
2017.08.06 00:32
5
Поддубский: «СКА-Хабаровск» смутил быстрый гол ЦСКА, появились нервозность и много брака»
2017.07.29 17:48
1
Поддубский: «Для «СКА-Хабаровска» сейчас любой соперник – топ, в том числе и «Арсенал»
2017.07.24 21:50
1
«СКА-Хабаровск» в РФПЛ сохранит 70 процентов нынешнего состава
2017.05.29 20:13
8
Поддубский утвержден в должности главного тренера «СКА-Хабаровск»
2017.05.24 18:18
В «СКА-Хабаровске» верят в попадание в Премьер-лигу через стыковые матчи
2017.05.15 08:42
7
Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»
2017.05.01 10:42
14
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
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