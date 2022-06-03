«СКА-Хабаровск» отправил в отставку главного тренера Поддубского

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский покинул занимаемый пост.
Клуб решил не продлевать контракт с 49-летним специалистом.
«СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе.
- Поддубский в феврале сменил Сергея Юрана.
- «СКА-Хабаровск» не смог выйти в РПЛ, проиграв в стыках «Химкам».
- Команду может возглавить Евгений Калешин.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «СКА-Хабаровска»