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«СКА-Хабаровск» отправил в отставку главного тренера Поддубского

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский покинул занимаемый пост.

Клуб решил не продлевать контракт с 49-летним специалистом.

«СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «СКА-Хабаровска»

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