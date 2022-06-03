«СКА-Хабаровск» отправил в отставку главного тренера Поддубского

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский покинул занимаемый пост.

Клуб решил не продлевать контракт с 49-летним специалистом.

«СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе.

Поддубский в феврале сменил Сергея Юрана.

«СКА-Хабаровск» не смог выйти в РПЛ, проиграв в стыках «Химкам».

Команду может возглавить Евгений Калешин.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?