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Калешин может возглавить «СКА-Хабаровск». Его рассматривал «Краснодар»

Главный тренер «Твери» Евгений Калешин вскоре может принять «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Он один из кандидатов. В случае прихода Калешина в клубе будет новый спортивный директор – Алексей Панфилов, который сейчас тоже работает в Твери.

Нынешний главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский пост покинет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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