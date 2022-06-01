Калешин может возглавить «СКА-Хабаровск». Его рассматривал «Краснодар»

Главный тренер «Твери» Евгений Калешин вскоре может принять «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Он один из кандидатов. В случае прихода Калешина в клубе будет новый спортивный директор – Алексей Панфилов, который сейчас тоже работает в Твери.

Нынешний главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский пост покинет.

Калешин ранее возглавлял «Кубань», «Балтику».

Калешина рассматривал «Краснодар».

«СКА-Хабаровск» уже 4 года не может вернуться в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?