Калешин может возглавить «СКА-Хабаровск». Его рассматривал «Краснодар»

Главный тренер «Твери» Евгений Калешин вскоре может принять «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Он один из кандидатов. В случае прихода Калешина в клубе будет новый спортивный директор – Алексей Панфилов, который сейчас тоже работает в Твери.
Нынешний главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский пост покинет.
- Калешин ранее возглавлял «Кубань», «Балтику».
- Калешина рассматривал «Краснодар».
- «СКА-Хабаровск» уже 4 года не может вернуться в РПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Матч ТВ»