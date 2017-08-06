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    Главный тренер «СКА-Хабаровска» недоволен календарем РФПЛ

    Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после матча четвертого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1) выразил недовольство составителями календаря турнира.

    Напомним, что дальневосточникам уже в 11:00 по Москве 8 августа предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи».

    «Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. Мы знали, что «Локомотив» — серьезный соперник, но свой шанс у нас был. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол, а в конце могли и сравнять. У нас сложный календарь в начале чемпионата. Сегодня у нас матч, а 8-го числа уже следующая игра, с «Анжи». Это всего один день на восстановление, не знаю, кто его составлял.

    Что касается усиления, то оно планируется», – говорит специалист.

    После четырех туров хабаровчане ни разу не поразили чужие ворота и не набрали ни одного очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 00:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 августа 2017, 13:53

      в хабаровске еще набирут очки не надо после 4 тура горевать что тут поделать тяжело конечно

      0
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      Рейтинг: +5

      RISHANTOS 6 августа 2017, 10:24

      Играли бы в ФНЛ тогда.
      Жалуетесь.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 августа 2017, 01:58

      Да, что-то не радуют новобранцы своими результатами...

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 6 августа 2017, 01:35

      Дак надо было при составлении выражать эмоции, пораньше.., а тут 0 после 4-ёх игр - и началось.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 августа 2017, 01:15

      был доволен если бы все матчи в хабаровске проводил

      -1
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