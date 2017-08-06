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Главный тренер «СКА-Хабаровска» недоволен календарем РФПЛ

6 августа 2017, 00:32
5

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после матча четвертого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1) выразил недовольство составителями календаря турнира.

Напомним, что дальневосточникам уже в 11:00 по Москве 8 августа предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи».

«Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. Мы знали, что «Локомотив» — серьезный соперник, но свой шанс у нас был. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол, а в конце могли и сравнять. У нас сложный календарь в начале чемпионата. Сегодня у нас матч, а 8-го числа уже следующая игра, с «Анжи». Это всего один день на восстановление, не знаю, кто его составлял.

Что касается усиления, то оно планируется», – говорит специалист.

После четырех туров хабаровчане ни разу не поразили чужие ворота и не набрали ни одного очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Поддубский Алексей
Комментарии (5)
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СОКОЛ САРАТОВ
1501971341
был доволен если бы все матчи в хабаровске проводил
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xLINDAx
1501972559
Дак надо было при составлении выражать эмоции, пораньше.., а тут 0 после 4-ёх игр - и началось.
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арейская
1501973891
Да, что-то не радуют новобранцы своими результатами...
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RISHANTOS
1502004288
Играли бы в ФНЛ тогда. Жалуетесь.
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anri1703
1502016838
в хабаровске еще набирут очки не надо после 4 тура горевать что тут поделать тяжело конечно
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