Главный тренер «СКА-Хабаровска» недоволен календарем РФПЛ

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после матча четвертого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1) выразил недовольство составителями календаря турнира.

Напомним, что дальневосточникам уже в 11:00 по Москве 8 августа предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи».

«Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. Мы знали, что «Локомотив» — серьезный соперник, но свой шанс у нас был. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол, а в конце могли и сравнять. У нас сложный календарь в начале чемпионата. Сегодня у нас матч, а 8-го числа уже следующая игра, с «Анжи». Это всего один день на восстановление, не знаю, кто его составлял.

Что касается усиления, то оно планируется», – говорит специалист.

После четырех туров хабаровчане ни разу не поразили чужие ворота и не набрали ни одного очка.