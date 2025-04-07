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В «СКА-Хабаровске» возмущены судейством в игре с «Балтикой»: «Вот так команды выходят в РПЛ – включаются все ресурсы»

Вчера, 22:39

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский недоволен судейством в матче 27-го тура против «Балтики» (1:2).

«Вот так команды выходят в РПЛ. Включаются все ресурсы.

Вот эти люди – чудаки, которые судят в центре поля… Не знаю, как их можно назначать. Потерял нити игры. Нельзя так ломать игру.

Его взять и затащить к ребятам в раздевалку. Чтобы он в глаза посмотрел, что он натворил», – сказал Поддубский.

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Источник: сообщество «СКА-Хабаровска» в VK
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Балтика Поддубский Алексей
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