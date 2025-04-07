В «СКА-Хабаровске» возмущены судейством в игре с «Балтикой»: «Вот так команды выходят в РПЛ – включаются все ресурсы»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский недоволен судейством в матче 27-го тура против «Балтики» (1:2).

«Вот так команды выходят в РПЛ. Включаются все ресурсы.

Вот эти люди – чудаки, которые судят в центре поля… Не знаю, как их можно назначать. Потерял нити игры. Нельзя так ломать игру.

Его взять и затащить к ребятам в раздевалку. Чтобы он в глаза посмотрел, что он натворил», – сказал Поддубский.