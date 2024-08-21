Клуб Первой лиги уволил главного тренера после шести туров

Попечительский совет «СКА-Хабаровск» уволил главного тренера команды Дмитрия Воецкого.

«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу», – написал председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Керим Сунгуров.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Поддубский. Он подготовит команду к ближайшим матчам.

«Первоочередными задачами сейчас мы видим «перезапуск» команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед!» – написал Сунгуров.

Поддубский ранее неоднократно становился главным тренером команды.

«СКА-Хабаровск» после шести туров Первой лиги находится в зоне вылета на 17-м месте с 4 очками.

23 августа команда дома сыграет с «Соколом».

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