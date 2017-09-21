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    Поддубский: «СКА-Хабаровск» не ставил задачу вылететь из Кубка, как другие команды из РФПЛ»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России. На предыдущей стадии его команда обыграла «Арарат» со счетом 2:1.

    «По первому тайму имели моменты, но не реализовали. Во втором тайме пропустили обидный гол, но проявили характер и вырвали победу. Сказался класс команды. Мы не ставили перед собой задачу вылететь, как другие команды из РФПЛ. Хотели победить и сделали это. Cмотрели за «Араратом». Скажу так: с Премьер-Лигой это несравнимо», — сказал специалист.

    Ранее шансов на продолжение борьбы на турнире лишились «Ахмат», «Уфа» и «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 22 сентября 2017, 06:58

      Будем теперь надеяться, что СКА выиграет кубок. Пусть хоть один английский клуб слетает во Владивосток!)))))

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