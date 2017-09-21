Поддубский: «СКА-Хабаровск» не ставил задачу вылететь из Кубка, как другие команды из РФПЛ»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России. На предыдущей стадии его команда обыграла «Арарат» со счетом 2:1.

«По первому тайму имели моменты, но не реализовали. Во втором тайме пропустили обидный гол, но проявили характер и вырвали победу. Сказался класс команды. Мы не ставили перед собой задачу вылететь, как другие команды из РФПЛ. Хотели победить и сделали это. Cмотрели за «Араратом». Скажу так: с Премьер-Лигой это несравнимо», — сказал специалист.

Ранее шансов на продолжение борьбы на турнире лишились «Ахмат», «Уфа» и «Локомотив».