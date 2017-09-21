Кубок России. «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в Самаре и выбыл из турнира

Что твориться в кубке...
Встреча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Локомотив» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В основное время голами отметились Евгений Башкиров, Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия. Неманья Пейчинович отправил мяч в свои ворота.
Победный мяч в дополнительное время забил Данил Кленкин.
Кубок России. 1/16 финала
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:2 (0:0; 2:2; 1:0; 0:0)
Голы: 1:0 – Башкиров, 52; 1:1 – Миранчук, 76; 2:1 – Пейчинович (в свои ворота), 84; 2:2 – Кверквелия, 90+2; 3:2 – Кленкин, 108.