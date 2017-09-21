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    Кубок России. «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в Самаре и выбыл из турнира

    Встреча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов»«Локомотив» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В основное время голами отметились Евгений Башкиров, Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия. Неманья Пейчинович отправил мяч в свои ворота.

    Победный мяч в дополнительное время забил Данил Кленкин.

    Кубок России. 1/16 финала

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:2 (0:0; 2:2; 1:0; 0:0)

    Голы: 1:0 – Башкиров, 52; 1:1 – Миранчук, 76; 2:1 – Пейчинович (в свои ворота), 84; 2:2 – Кверквелия, 90+2; 3:2 – Кленкин, 108.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 21:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:16

      Что твориться в кубке...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 21 сентября 2017, 23:33

      Это был настоящий праздник кубкового футбола в России!
      Клубы ФНЛ дали жару клубам РФПЛ и показали им как надо играть и побеждать!
      Отдача была на пределе, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ!
      Всех сильнейших и ПОЗДРАВЛЯЕМ с выходом в следующий этап розыгрыша!
      Шутка ли - 10 клубов РФПЛ вылетели на этой стадии розыгрыша!
      И как ВЫЛЕТЕЛИ! Сенсационно!
      Всех прошедших дальше ПОЗДРАВЛЯЕМ с победами и выходом в следующий раунд, а проигравших "поздравляем" с ВЫЛЕТОМ!
      На что наиграли, то и получили!
      Как готовились, так и ВЫЛЕТЕЛИ и сами себе перекрыли путь в новый раунд!
      Кубок тем и интересен, что требует к себе ВНИМАНИЯ, а не безразличия.
      Клубы РФПЛ смалодушничали и понадеялись на АВОСЬ, но не ПРОНЕСЛО, а ВЫНЕСЛО и пролетело МИМО Кубка России сезона 2017/18!
      Смею вас заверить, что и дальше будет интересная кубковая борьба!
      Есть вероятность того, что один из клубов ФНЛ завоюет Кубок!
      Вот это будет победа, так победа!
      И не просто победа, а кубковая ПОБЕДА!
      С вручением ГЛАВНОГО кубкового приза победителю!
      Есть за что побороться тем, кто очень хочет ПОБЕДИТЬ и ЗАВОЕВАТЬ Кубок!
      А мы пожелаем всем только успеха!
      Играйте! Побеждайте! Завоюйте!
      Кубок России ждёт своего НОВОГО обладателя, потому что Локомотив сложил свои кубковые полномочия!
      Но за кубок надо ещё побороться и вся борьба ещё ВПЕРЕДИ!
      Всем ОТЛИЧНЫХ кубковых БАТАЛИЙ и самоотверженной футбольной борьбы по всем футбольным правилам, без судейских скандалов наших арбитров!
      Уж ОЧЕНЬ плохо и БЕЗОБРАЗНО они работают на матчах!
      Что ни матч, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Сколько можно арбитрам ПАРТАЧИТЬ и скандально судить???

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 23:03

      Спартак возьмет кубок к бабке не ходи, грех не воспользоваться такой ситуэйшен

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 22:42

      какой то дурдом с этими кубковыми матчами младшие старших бьют

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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 сентября 2017, 22:15

      Крылышки с победой.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 сентября 2017, 21:42

      Бред какой то с кубком !

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > ferrum 22 сентября 2017, 00:17

      Дело не в Локо , а в клубах РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > ferrum 22 сентября 2017, 02:53

      Хорошо пусть по твоему , но ЦСКА , Краснодар тоже чемпионы ? Краснодар в ЛЕ не играет !

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 сентября 2017, 21:37

      Палыч... что-то не то. Нет рисунка нет игры. уже крыльям сливаемся...

      0
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      Рейтинг: +451

      Illars 21 сентября 2017, 21:26

      Палыча жаль. Локо не жаль.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 сентября 2017, 21:12

      Почти вся премьер-лига вылетела. зенит 0-2 горит..на очереди )

      2
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      Рейтинг: +6948

      Красногорск_Фан > ZenitGunner 21 сентября 2017, 21:28

      ностардамусы оба. 69-я минута 2-2

      1
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      ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit > ZenitGunner 21 сентября 2017, 21:31

      Договорняк.

      -1
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