Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Олимпиец» обыграл «Уфу» по пенальти и вышел в 1/8 турнира

Такое ощущение что клубы Премьер лиги зажрались,для какой цели повышать коэфицент в таблице чтоб там случайно выигрывший середняк ФНЛ играл в европе позор!!!
Встреча 1/16 финала Кубка России «Олимпиец» – «Уфа» завершилась победой хозяев в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.
Голами отметились защитник Кирилл Маляров и нападающий Исламнур Абдулавов.
Кубок России. 1/16 финала
Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа – 1:1 (0:0; 0:0; 0:0; 4:1 по пенальти)
Голы: 1:0 – Маляров, 57; 1:1 – Абдулавов, 90+3.