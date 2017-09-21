Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Олимпиец» обыграл «Уфу» по пенальти и вышел в 1/8 турнира

    Встреча 1/16 финала Кубка России «Олимпиец»«Уфа» завершилась победой хозяев в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

    Голами отметились защитник Кирилл Маляров и нападающий Исламнур Абдулавов.

    Кубок России. 1/16 финала

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа – 1:1 (0:0; 0:0; 0:0; 4:1 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Маляров, 57; 1:1 – Абдулавов, 90+3.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2017 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 21 сентября 2017, 21:38

      Такое ощущение что клубы Премьер лиги зажрались,для какой цели повышать коэфицент в таблице чтоб там случайно выигрывший середняк ФНЛ играл в европе позор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 21 сентября 2017, 21:14

      цска, краснодар, локомотив, уфа, зенит летит 2:0, ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛИВ!!!!!!!!!!!! ДОРОГУ СПАРТАКУ!!!!!! Я В ах-е от нашего купленно-продажного футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Плюня 21 сентября 2017, 21:06

      огонь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 20:42

      РФПЛ надеюсь есть о чем задуматься？ФНЛ в финале кубка？

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk > Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 20:57

      Я думаю Спартаку отдадут, т.к. в ЧР не клеится, как было в прошлом сезоне с Локомотивом. А вообще конечно стыдоба, такое отношение.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > Burunduk 21 сентября 2017, 21:01

      Все может быть, если Зенит проиграет, у спартака все шансы! Хотя ФНЛ в этом году творит чудеса!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit > Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 21:26

      Шансы? С тем успехом как Спартак играет с аутсайдерами, шансов больше как раз таки у этих аутсайдеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > MrSmit 21 сентября 2017, 21:46

      Не только Спартак, а почти все команды премьер лиги.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11