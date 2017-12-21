Бубнов: «Отставка Поддубского выглядит абсолютно логичной»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает закономерным увольнение Алексея Поддубского с поста главного тренер «СКА-Хабаровска». По его словам, на то есть объективные причины в виде набранных очков и турнирного положения команды.

«Со спортивной точки зрения отставка Алексея Поддубского выглядит абсолютно логичной. СКА окопался в самом низу таблицы с 7-очковым отставанием от ближайшего конкурента. За 10 туров до финиша такое расстояние будет очень трудно преодолеть, а с прежним графиком набора очков – невозможно. Особенно плохо дела у хабаровчан шли на выезде, где удалось зацепить всего две ничьи.

При Поддубском команда стремилась играть от обороны, но надежной заднюю линию нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Как и большинство других представителей РФПЛ, СКА испытывал большие трудности с контролем мяча в позиционном нападении. Весь акцент делался на игру вторым номером с быстрым выходом из обороны в атаку. Но если при такой модели регулярно пропускать, очки набирать очень сложно. Да и забивать СКА удавалось от случая к случаю.

Впрочем, в данном случае Поддубский исходил из внутренних обстоятельств. По качеству состава СКА уступает большинству конкурентов по борьбе за выживание, порой команде просто не везло, а что есть систематическое невезение, как ни свидетельство недостатка исполнительского мастерства. Физически же СКА в основном выглядел неплохо.

Рассуждать о том, мог ли Поддубский выжать из своего коллектива больше, мы не вправе, так как не знаем особенностей тренировочного процесса», – считает Бубнов.

Напомним, что Поддубского на посту главного тренера «СКА-Хабаровска» сменил Ринат Билялетдинов.