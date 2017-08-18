Тренер «СКА-Хабаровска»: «У нас уже половина четвертого, ребята заснули»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал результат гостевого матча против «Тосно» (0:0).

«Матч получился боевым, в первом тайме выглядели достойно, а во втором подсели. Физиологию не обманешь. У нас уже половина четвертого, и в конце ребята заснули. Но, все-таки, отработали здорово», – сказал Поддубский.

«СКА-Хабаровск» имеет в активе пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Тосно» идет на строчку выше.