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    Тренер «СКА-Хабаровска»: «У нас уже половина четвертого, ребята заснули»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал результат гостевого матча против «Тосно» (0:0).

    «Матч получился боевым, в первом тайме выглядели достойно, а во втором подсели. Физиологию не обманешь. У нас уже половина четвертого, и в конце ребята заснули. Но, все-таки, отработали здорово», – сказал Поддубский.

    «СКА-Хабаровск» имеет в активе пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Тосно» идет на строчку выше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 22:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 августа 2017, 08:09

      Спите спокойно, славно побегали, обе команды справились с задачей не играть в футбол. ФНЛ есть ФНЛ.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 19 августа 2017, 01:18

      Бедолаги,в гости в Хабаровск каждой команде предстоит слетать 1 раз,а им 15,самые ближние это Екатеринбург

      1
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      Рейтинг: +761

      martin gore 18 августа 2017, 23:21

      А Тосно что, за компанию?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 22:54

      На счёт физиологии он прав. Если по совести говорить, то и в самом Хабаровске, и на выезде при играх СКА желательно назначать время встреч не ночное для всех играющих команд. Найти какой-то баланс.

      3
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