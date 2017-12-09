Поддубский: «Подвести итоги года для «СКА-Хабаровска»? Мы на последнем месте»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 20-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:3).

– Очень легко пропускаем голы. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно, в первом голе было нарушение, но судьи тоже люди. Им свойственны ошибки.

– Можете ли подвести итоги года?

– Итоги? Мы на последнем месте. Получаем шишки, проигрываем. Очень много важных матчей проиграли на последних минутах.

«СКА-Хабаровск» набрал 12 очков в 20 турах и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.