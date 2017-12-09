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    • Поддубский: «Подвести итоги года для «СКА-Хабаровска»? Мы на последнем месте»

    Поддубский: «Подвести итоги года для «СКА-Хабаровска»? Мы на последнем месте»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 20-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:3).

    – Очень легко пропускаем голы. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно, в первом голе было нарушение, но судьи тоже люди. Им свойственны ошибки.

    – Можете ли подвести итоги года?

    – Итоги? Мы на последнем месте. Получаем шишки, проигрываем. Очень много важных матчей проиграли на последних минутах.

    «СКА-Хабаровск» набрал 12 очков в 20 турах и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2017 19:30
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    Комментарии (4)
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    GoLenaStop
    1512839471
    Вывод грустный - слишком дорого и напряжно летать на матчи через всю великую страну с разными часовыми поясами и климатом... Совет - сделать два зональных чемпионата, плавно переходящих через плей-офф в один.... Простите дуру, если опять сморозила....
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    серега кашин
    1512840461
    случайно вышли в рфпл и не случайно вылетят
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    yarik1_78
    1512842824
    Как в песне Летова:мы в глубокой .опе!
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    ologreds
    1694991767
    numo528644
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