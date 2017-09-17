Поддубский: «Серия ничейных результатов «СКА-Хабаровска»? А что нам надо, проигрывать?»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после матча 10-го тура РФПЛ против «Ахмата» (2:2) поделился мнением о ничейной серии хабаровского клуба.

Отметим, что для команды данная ничья стала пятой в сезоне.

«Ничья по такой игре – это плюс. Но настраивались на победу, и это минус. Да, удалось спасти, но обидно пропускать два гола со стандартов. Тем более мы разбирали, как «Ахмат» подает угловые. Не получилось.

Серия ничейных результатов? Не проигрываем – это плюс, не выигрываем – это минус. А что нам надо, проигрывать? Мы бьемся за каждое очко», – сказал Поддубский.