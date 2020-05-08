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    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

    «СКА-Хабаровск» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Алексеем Поддубским.

    «СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении», – говорится в публикации в твиттере.

    • Поддубский возглавляет «СКА-Хабаровск» с марта 2019 года.
    • По итогам 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Официальный твиттер «СКА-Хабаровска»

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