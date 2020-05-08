«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Алексеем Поддубским.
«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении», – говорится в публикации в твиттере.
- Поддубский возглавляет «СКА-Хабаровск» с марта 2019 года.
- По итогам 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.
«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении. pic.twitter.com/qtqir07frV— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 8, 2020