«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Алексеем Поддубским.

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении», – говорится в публикации в твиттере.

Поддубский возглавляет «СКА-Хабаровск» с марта 2019 года.

По итогам 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.