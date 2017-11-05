«СКА-Хабаровск» не будет увольнять главного тренера

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Алексея Поддубского.

«У меня лично нет разочарования в работе Алексея Николаевича Поддубского и тренерского штаба команды. Да, очень неприятны последние результаты команды, но ведь в течение почти всего первого круга мы же не шли на последнем месте. Да, поражения неприятны, но это футбол.

И, на мой взгляд, каких-то причин для того, чтобы сейчас рубить сплеча, нет. Это моя точка зрения – как генерального директора клуба», – отметил Флегонтов.

«СКА-Хабаровск» с 12-ю очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.