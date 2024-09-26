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Астана
Григорий Бабаян
Новости
Григорий Бабаян - новости
Астана
Казахстан
2 апреля 1980 (46)
Тренер
Статистика
Новости
Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
2024.09.26 14:17
Бабаян прокомментировал матч с «Кызыл-Жаром»: «Есть вопросы по отмененным голам»
2024.09.15 10:19
Сергей Ташуев может возглавить «Астану»
2024.08.29 13:25
В «Астане» опровергли информацию о возможной смене тренера
2024.08.29 12:39
Бабаян прокомментировал предстоящий матч против «Бранна»
2024.08.29 10:33
Фото
Экс-тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
2022.09.13 12:32
«Помню, весь Казахстан шумел». Бабаян – о шутках про родство с Бабаевым
2022.07.02 14:57
Экс-тренер ЦСКА Бабаян: «Акинфеев питается один раз в день и часто пьет кофе»
2022.07.02 14:00
5
Экс-тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал информацию о проблемах Гбамена с алкоголем
2022.07.02 13:13
1
Бабаян: «На легионеров ЦСКА оказывалось давление, чтобы они покинули страну»
2022.06.17 09:30
2
Бабаян: «Ни капли не сомневаюсь, что Алексей Березуцкий станет большим топовым тренером»
2022.06.15 22:22
Бабаян объяснил, почему решил уйти из ЦСКА
2022.06.15 11:17
1
Бабаян – о приглашении в сборную Казахстана: «Все мои мысли связаны с ЦСКА»
2022.04.06 18:51
Тренеру ЦСКА Бабаяну предложили возглавить сборную Казахстана
2022.04.06 15:56
1
Тренер ЦСКА Бабаян присоединился к команде. Он не мог вылететь из Казахстана
2022.01.15 16:18
1
Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе клуба в Испании. Он не может вылететь из Казахстана
2022.01.13 16:47
1
Гендиректор «Астаны»: «Возвращение Бабаяна из ЦСКА? Вопрос открытый»
2021.11.18 07:40
2
«Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА
2021.11.17 18:31
2
Бабаян: «Акинфеев – незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА»
2021.08.21 11:00
2
Тренер ЦСКА Бабаян: «Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии»
2021.08.09 13:19
20
Первичный диагноз Заболотного – мышечный спазм
2021.08.09 12:58
5
Видео
Тренер ЦСКА Бабаян: «На ничью с «Локомотивом» точно наиграли! Моментов у нас было больше»
2021.08.01 11:53
13
Тошич – о назначении Бабаяна в ЦСКА: «Уверен в нем. Он как Слуцкий»
2021.06.19 00:13
1
Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА
2021.06.17 15:15
9
Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Он будет помощником Березуцкого
2021.06.16 23:43
8
«СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича
2021.06.16 15:17
13
Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом
2021.06.16 13:56
25
Главный тренер «Астаны» пообещал пробежать в трусах по городу, если клуб выиграет Лигу Европы
2018.11.28 20:57
3
Главные новости
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