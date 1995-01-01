Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Гендиректор «Астаны»: «Возвращение Бабаяна из ЦСКА? Вопрос открытый»

    Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев отреагировал на новость о возможном возвращении в клуб тренера ЦСКА Григория Бабаяна.

    «Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сказал Есентаев.

    • Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА в июне.
    • 41-летний специалист уже несколько раз работал в «Астане».
    • Сейчас клуб ищет замену Андрею Тихонову, который покинул пост 2 недели назад.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11335

      Cleaner 2 минуты назад

      Бабаяна и Березуцкого - в Астану! Тихонова - тренером в ЦСКА! Я за такую рокировочку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22736

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну и чего писать, если вопрос открыт.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91248
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru