Гендиректор «Астаны»: «Возвращение Бабаяна из ЦСКА? Вопрос открытый»

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев отреагировал на новость о возможном возвращении в клуб тренера ЦСКА Григория Бабаяна.

«Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сказал Есентаев.