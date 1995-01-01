Гендиректор «Астаны»: «Возвращение Бабаяна из ЦСКА? Вопрос открытый»

Бабаяна и Березуцкого - в Астану! Тихонова - тренером в ЦСКА! Я за такую рокировочку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев отреагировал на новость о возможном возвращении в клуб тренера ЦСКА Григория Бабаяна.
«Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сказал Есентаев.
- Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА в июне.
- 41-летний специалист уже несколько раз работал в «Астане».
- Сейчас клуб ищет замену Андрею Тихонову, который покинул пост 2 недели назад.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.