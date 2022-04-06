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Тренеру ЦСКА Бабаяну предложили возглавить сборную Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может возглавить сборную Казахстана.

По информации KazFootball, 42-летний казах получил предложение возглавить национальную команду. Он взял время на размышление.

  • Казахстанская федерация футбола решила не продлевать контракт с Андреем Карповичем.
  • Бабаян уже входил в тренерский штаб сборной с 2008 по 2014 годы.

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Источник: KazFootball

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06.04.2022 15:56
Комментарии3
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 17:14

    Бабаян, скажи спасибо за предложение и пошли(вежливо) их куда подальше.

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > Cleaner 6 апреля, 20:13

    Зачем ? ЦСКА скоро не станет, а потом Бабайский никому накуй не нужен станет.

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    Рейтинг: +78

    pld > Феникс 28 6 апреля, 22:08

    Спартака уже не стало.

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