Тренеру ЦСКА Бабаяну предложили возглавить сборную Казахстана

Бабаян, скажи спасибо за предложение и пошли(вежливо) их куда подальше.
Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может возглавить сборную Казахстана.
По информации KazFootball, 42-летний казах получил предложение возглавить национальную команду. Он взял время на размышление.
- Казахстанская федерация футбола решила не продлевать контракт с Андреем Карповичем.
- Бабаян уже входил в тренерский штаб сборной с 2008 по 2014 годы.
Источник: KazFootball
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