Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чезаре Пранделли
Новости
Чезаре Пранделли - новости
Италия
19 августа 1957 (69)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
2021.03.23 16:24
10
Ди Марцио: «Фиорентина» уволила Пранделли
2021.03.23 15:44
1
Гаттузо может возглавить «Фиорентину»
2021.03.06 10:23
2
В Италии сообщили о конфликте Рибери и Пранделли после матча «Фиорентина» – «Рома»
2021.03.05 20:42
1
Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»
2021.03.04 09:53
29
Пранделли – о Кокорине: «Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы понять менталитет Серии А»
2021.03.02 22:19
3
Пранделли – о Кокорине: «Я вижу прогресс, ему нужно время, чтобы освоиться»
2021.03.01 09:40
8
Пранделли подтвердил готовность Кокорина вернуться на поле
2021.02.27 14:43
2
Пранделли – об участии Кокорина в матче со «Специей»: «Не думаю, что он появится на поле»
2021.02.18 17:45
4
«РБ-Спорт»: Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентине». Пранделли приятно удивлен его прогрессом
2021.02.17 15:12
2
Пранделли: «У Кокорина есть проблемы. Ему нужно больше времени»
2021.02.14 17:30
16
Пранделли: «Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером»
2021.02.13 14:55
1
У «Фиорентины» летом могут смениться тренер и спортивный директор
2021.02.13 13:37
5
Пранделли: «Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым»
2021.02.04 23:23
8
Пранделли – о Кокорине: «Посмотрим, какие качества Саша может добавить «Фиорентине»
2021.01.28 13:49
Пранделли: «У Кокорина есть необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию»
2021.01.24 19:59
8
Пранделли: «Ждем Кокорина и его подпись»
2021.01.22 20:41
2
Кокорин: «Пранделли пообещал, что в «Фиорентине» мне предоставят время»
2021.01.21 21:31
11
Фото
Пранделли – новый главный тренер «Фиорентины»
2020.11.09 22:59
2
Впервые за 11 лет все тренеры Серии А – итальянцы
2018.12.08 16:32
3
Фото
Экс-тренер сборной Италии Пранделли возглавил «Дженоа»
2018.12.07 14:54
Пранделли: «Сборная Италии не вышла на ЧМ-2018 не из-за Вентуры, а из-за неправильной системы»
2017.12.17 15:47
Пранделли: «Де Лаурентис звал меня в «Наполи» и даже предлагал сняться в фильме»
2017.05.19 22:39
Освальдо признался, что курил в раздевалке сборной Италии вместе с Буффоном и Пранделли
2017.04.15 12:12
4
Пранделли считает, что у «Ювентуса» и «Барселоны» равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов
2017.04.11 14:53
3
Пранделли отказался возглавлять «Лестер» из-за Раньери
2017.03.19 14:36
5
Воро сменил Пранделли в «Валенсии»
2017.01.11 07:04
4
«Фиорентина» рассматривает Пранделли в качестве замены Соузе
2017.01.04 01:59
Директор «Валенсии» заявил, что Пранделли сдался
2016.12.31 14:11
«Валенсия» объявила об отставке Пранделли
2016.12.30 21:40
2
1
2
Главные новости
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
4
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+