Пранделли – о Кокорине: «Посмотрим, какие качества Саша может добавить «Фиорентине»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о российском нападающем Александре Кокорине.

«Сейчас «Фиорентина» работает в одной системе, но я гибкий тренер. Посмотрим, какие качества Саша может добавить команде», – цитирует Пранделли пресс-служба клуба.