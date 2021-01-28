Пранделли – о Кокорине: «Посмотрим, какие качества Саша может добавить «Фиорентине»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о российском нападающем Александре Кокорине.
«Сейчас «Фиорентина» работает в одной системе, но я гибкий тренер. Посмотрим, какие качества Саша может добавить команде», – цитирует Пранделли пресс-служба клуба.
- Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
- «Фиорентина» купила нападающего у «Спартака». Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.
- Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.
Источник: твиттер «Фиорентины»