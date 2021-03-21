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Чезаре Пранделли
Статистика
Чезаре Пранделли - статистика
Италия
19 августа 1957 (69)
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Турции 2014
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Турция. Супер-Лига 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Фиорентина
10
3
5
2
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 3
21.03.2021
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0 : 2
05.02.2021
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1 : 1
29.01.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
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