Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2020/2021 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Турции 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Турция. Супер-Лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008