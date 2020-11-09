Пранделли – новый главный тренер «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера.
Он сменил Джузеппе Якини, который возглавлял команду с декабря 2019 года.
- Пранделли уже тренировал «Фиорентину» с 2005 по 2010 год.
- Также он известен по работе в «Роме», «Валенсии», «Галатасарае» и сборной Италии.
- Команда из Флоренции набрала восемь очков в семи турах и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.
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Источник: Официальный сайт «Фиорентины»