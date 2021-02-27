Пранделли подтвердил готовность Кокорина вернуться на поле

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сообщил, что форвард Александр Кокорин сможет принять участие в ближайшем матче.

В воскресенье команда из Флоренции в гостях сыграет с «Удинезе».

Россиянин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» три недели назад.

Последующие две игры против «Сампдории» и «Специи» нападающий пропустил из-за повреждения.

«Кокорин очень хорошо тренируется. За последние десять дней он добился серьезного прогресса. Трудно сказать, сколько он сможет отыграть, но он готов. Важно, что он растет и знакомится с командой», – сказал Пранделли.