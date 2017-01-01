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    Пранделли подтвердил готовность Кокорина вернуться на поле

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сообщил, что форвард Александр Кокорин сможет принять участие в ближайшем матче.

    • В воскресенье команда из Флоренции в гостях сыграет с «Удинезе».
    • Россиянин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» три недели назад.
    • Последующие две игры против «Сампдории» и «Специи» нападающий пропустил из-за повреждения.

    «Кокорин очень хорошо тренируется. За последние десять дней он добился серьезного прогресса. Трудно сказать, сколько он сможет отыграть, но он готов. Важно, что он растет и знакомится с командой», – сказал Пранделли.

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    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4450

      Cleaner 54 минуты назад

      Звезда готова вернуться на поле!!!...)))

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    • ...
      Рейтинг: +45508

      portero 1 час назад

      Уже нет надежды на Коку, выйдет и опять в фитнес зал на месяц...

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