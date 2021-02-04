Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Пранделли: «Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил готовность новичка команды Александра Кокорина к дебюту.

    «Он прибавляет. Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, он будет полезен на любой позиции в атаке. У него замечательный характер и отличные игровые качества. Он может быть очень полезен команде», – сказал Пранделли.

    Ранее сообщалось, что россиянин включен в заявку «Фиорентины» на матч 21-го тура Серии А против «Интера».

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
    • «Фиорентина» примет «Интер» 5 февраля в 22:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2021 23:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7308

      NewLife 39 минут назад

      Наверное, с Газизовым пообщался, лох.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20286

      Боцман59rus 1 час назад

      Три коктейля....
      "“"""""""""""""""""""""""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19972

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кокорину давно уже совсем ничего не нужно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru