Пранделли: «Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил готовность новичка команды Александра Кокорина к дебюту.
«Он прибавляет. Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, он будет полезен на любой позиции в атаке. У него замечательный характер и отличные игровые качества. Он может быть очень полезен команде», – сказал Пранделли.
Ранее сообщалось, что россиянин включен в заявку «Фиорентины» на матч 21-го тура Серии А против «Интера».
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
- «Фиорентина» примет «Интер» 5 февраля в 22:45 мск.
Источник: Официальный сайт «Фиорентины»