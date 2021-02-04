Пранделли: «Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил готовность новичка команды Александра Кокорина к дебюту.

«Он прибавляет. Кокорину нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, он будет полезен на любой позиции в атаке. У него замечательный характер и отличные игровые качества. Он может быть очень полезен команде», – сказал Пранделли.

Ранее сообщалось, что россиянин включен в заявку «Фиорентины» на матч 21-го тура Серии А против «Интера».