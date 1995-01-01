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    «РБ-Спорт»: Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентине». Пранделли приятно удивлен его прогрессом

    Нападающий Александр Кокорин вчера занимался в общей группе «Фиорентины».

    По информации «РБ-Спорта», 29-летний форвард приятно удивил Чезаре Пранделли темпами восстановления.

    Кокорин соблюдает специальную диету, тренируется в группе и индивидуально. Медицинский штаб «Фиорентины» ожидает, что нападающий выйдет на пик формы и сможет проводить полные матчи уже через три недели.

    Сообщается, что россиянин может появиться на поле в матче 23-го тура Серии А со «Специей». Пранделли может выпустить Кокорина на 30 минут из-за ограниченного выбора в атаке.

    • «Фиорентина» сыграет со «Специей» в пятницу, 19 февраля.
    • Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Он не появился на поле в матче с «Сампдорией».
    • Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» в начале февраля.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45161

      portero 47 минут назад

      Кокорин умеет удивлять, но к сожалению чаще со знаком минус, как бы опять не захандрил..

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