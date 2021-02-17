«РБ-Спорт»: Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентине». Пранделли приятно удивлен его прогрессом

Нападающий Александр Кокорин вчера занимался в общей группе «Фиорентины».
По информации «РБ-Спорта», 29-летний форвард приятно удивил Чезаре Пранделли темпами восстановления.
Кокорин соблюдает специальную диету, тренируется в группе и индивидуально. Медицинский штаб «Фиорентины» ожидает, что нападающий выйдет на пик формы и сможет проводить полные матчи уже через три недели.
Сообщается, что россиянин может появиться на поле в матче 23-го тура Серии А со «Специей». Пранделли может выпустить Кокорина на 30 минут из-за ограниченного выбора в атаке.
- «Фиорентина» сыграет со «Специей» в пятницу, 19 февраля.
- Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Он не появился на поле в матче с «Сампдорией».
- Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» в начале февраля.
Источник: «РБ-Спорт»