«РБ-Спорт»: Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентине». Пранделли приятно удивлен его прогрессом

Нападающий Александр Кокорин вчера занимался в общей группе «Фиорентины».

По информации «РБ-Спорта», 29-летний форвард приятно удивил Чезаре Пранделли темпами восстановления.

Кокорин соблюдает специальную диету, тренируется в группе и индивидуально. Медицинский штаб «Фиорентины» ожидает, что нападающий выйдет на пик формы и сможет проводить полные матчи уже через три недели.

Сообщается, что россиянин может появиться на поле в матче 23-го тура Серии А со «Специей». Пранделли может выпустить Кокорина на 30 минут из-за ограниченного выбора в атаке.