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Луис Энрике
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
1
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
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Все новости
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
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19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
2
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
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17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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16:32
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
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15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
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Луис Энрике - статьи
Тренер
Имя
Луис
Фамилия
Энрике
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 мая 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
07.05.2017 11:20
«Он может стать одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Кто такой Хуан Карлос Унсуэ?
Летом Луис Энрике покинет «Барселону». Вероятным преемником испанца станет его ассистент Хуан Карлос Унсуэ. «Бомбардир» – о тренере без опыта, который позволяет себе кричать на Месси.
4
20.04.2017 00:10
Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов
Команда Массимилиано Аллегри легко и стильно прошла «Барселону» и продвинулась в полуфинал. Тимофей Яценко делится впечатлениями и обещает болеть за то, чтобы Буффон наконец-то выиграл Лигу чемпионов.
21
17.04.2017 23:15
Терри уходит из «Челси». Бэйл пропустит игру с «Баварией». Дайджест событий дня
Игроки «Лиона» обратились в полицию. Зе Луиш и Адриано не помогут «Спартаку» в следующем матче. «Барселона» может сыграть с «Ювентусом» в восемь нападающих. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
12.04.2017 00:05
Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»
«Барселона» будто снова пережила предыдущую стадию Лиги чемпионов. Тогда в гостевой встрече с «ПСЖ» команда Энрике потерпела разгромное поражение. «Бомбардир» рассказывает, как ситуация повторилась в противостоянии с «Ювентусом».
18
28.03.2017 22:15
Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня
«Барселона» нашла замену Луису Энрике. В Исландии – демографический взрыв спустя девять месяцев после Евро. Месси оскорбил судью и получил дисквалификацию на четыре матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
13.03.2017 00:35
Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?
Голкипер «Реала» Кейлор Навас в очередной раз допустил результативную ошибку. «Барселона» неожиданно проиграла «Депортиво» и снова ищет оправдания. «Бомбардир» рассказывает, как в Испании плачут от счастья болельщики «Севильи», которая неожиданно получила шанс на титул.
3
09.03.2017 01:10
Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное
«Барселона» отыграла дикое отставание у Парижа и вышла в четвертьфинал. Тимофей Яценко попытался не тронуться умом и проанализировал, как такое вообще возможно.
44
20.02.2017 01:00
«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»
В середине недели «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ», фактически вылетев из Лиги чемпионов. Теперь команда едва не потеряла очки в матче со скромным «Леганесом» в Примере. «Бомбардир» рассказывает о виновных в провале коллектива Луиса Энрике.
10
18.11.2016 22:00
Еременко дисквалифицирован за кокаин. «Барселона» может сменить тренера. Дайджест событий дня
«Зенит» страдает от кадровых потерь. Федун обратился с предложением к Мутко. Стартовал 14-й тур РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
24.04.2016 13:30
«Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?
Допустившая несколько осечек «Барселона» неожиданно подпустила к себе конкурентов, обострив до предела борьбу за титул. «Бомбардир» разбирает шансы основных претендентов на выигрыш Примеры.
10
18.04.2016 21:15
Данни выбыл на 9 месяцев. Аленичева не уволят до конца сезона. Дайджест событий дня
Неймару грозит дисквалификация. Промес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Ученые выяснили объективную стоимость Месси и Роналду. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
27.02.2016 13:05
Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании
Испанскую Примеру часто костерят за чрезмерную театральность. Здесь игроки успевают улыбнуться, когда получают по ногам, а пенальти разыгрывают на троих. В преддверии вручения «Оскаров», «Бомбардир» раздает статуэтки участникам чемпионата Испании.
2
23.02.2016 19:50
Как Луис Энрике сделал «Барселону» еще круче
После ухода Хосепа Гвардиолы многие предрекали закат «Барселоны». Однако Луис Энрике привнес свое видение в чуть забуксовавшую команду и вновь вывел ее на вершину мирового футбола. «Бомбардир» разбирается, какие шестеренки подкрутил Энрике в изобретении Гвардиолы.
3
11.01.2016 23:45
ЦСКА усилился Ткачевым. Месси получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня
Краснодарская «Кубань» подписала Сантану. Ван Гаалу указали на дверь. «Динамо» вернуло в основной состав Денисова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
04.01.2016 23:05
Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня
Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года. «Милан» подписал контракт с Боатенгом. Кокорин не перейдет в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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