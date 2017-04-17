Терри уходит из «Челси». Бэйл пропустит игру с «Баварией». Дайджест событий дня

Игроки «Лиона» обратились в полицию. Зе Луиш и Адриано не помогут «Спартаку» в следующем матче. «Барселона» может сыграть с «Ювентусом» в восемь нападающих. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Терри летом уйдет из «Челси»

Капитан «Челси» Джон Терри покинет команду по окончании нынешнего сезона. О решении сообщил лондонский клуб. «Каждый человек в «Челси» хотел бы выразить ему благодарность за все, что он сделал для клуба. Он был выдающимся игроком, воодушевляющим капитаном и всегда демонстрировал исключительную преданность делу. За время его пребывания в клубе «Челси» стал одним из лучших в мире, и этим мы обязаны в том числе и Джону. На «Стэмфорд Бридж» его имя всегда будет звучать с уважением. Мы с нетерпением будем ждать его возвращения в будущем», — сказала спортивный директор клуба Марина Грановская.

Фабрегас хочет зарабатывать в «Милане» более 4,5 миллиона

«Милан» достиг устной договоренности с полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом о его переходе в стан «россонери» в летнее трансферное окно. При этом сообщается, что миланцы пока не согласовали ни сумму перехода с синими, ни условия личного контракта с самим игроком. По некоторым данным, лондонцы готовы отпустить испанца за 25 миллионов евро, а сам он просит зарплату в размере 4,5 миллиона евро плюс различные бонусы. В текущем сезоне Фабрегас принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет шесть голов и 10 результативных передач.

Трое игроков «Лиона» обратились в полицию после атаки болельщиков «Бастии»

По информации RMC Sport, трое игроков «Лиона» – голкиперы Антони Лопеш и Матье Горжелен, а также форвард Жан-Филипп Матета – обратились в полицию после того, как болельщики «Бастии» напали на футболистов «ткачей» во время матча 33-го тура Лиги 1. Инцидент произошел в перерыве встречи. В результате поединок был отменен. Отметим, что игроки «Лиона» подверглись нападению фанатов корсиканцев еще на предыгровой разминке, из-за чего начало матча было задержано. В четверг произошедшее рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

«Брайтон» вернулся в Премьер-лигу спустя 34 года

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Брайтон & Хов Альбион» обыграл «Уиган Атлетик» со счетом 2:1. Победа позволила команде Криса Хьютона досрочно оформить выход в Премьер-лигу на следующий сезон. Последний раз клуб участвовал в играх высшего дивизиона Англии в сезоне-1982/83.

Энрике готов играть с «Ювентусом» в восемь нападающих

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассчитывает на поддержку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Для победы он готов сделать все, даже выпустить на поле восемь атакующих игроков. «В какой-то момент первого матча мы были близки к возвращению игры в свои руки. Сейчас мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего», – сказал Энрике.

Адриано и Зе Луиш могут пропустить игру с «Ростовом»

Нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш могут не успеть восстановиться к матчу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Оба основных форварда красно-белых отсутствовали в заявке москвичей на встречу с «Зенитом» (2:1) по причине повреждений, полученных в поединке 22-го тура с «Уфой» (3:1). В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах, записав в свой актив один гол. 26-летний форвард из Кабо-Верде провел 17 игр, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными пасами.

Зидан не стал рассказывать, кто займет место Бэйла в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что уже нашел замену полузащитнику Гарету Бэйлу, который не сможет принять участия в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». При этом французский специалист не стал называть фамилию игрока. который выйдет на встречу с мюнхенцами вместо валлийца. «Бэйл много трудился ради восстановления и возвращения в команду. Тем не менее он испытывает дискомфорт. Надеюсь, у него ничего серьезного. На завтрашний матч он не выйдет, так как мы не хотим подвергать его риску. Хочется верить, что быстро оправится и поможет нам в оставшихся играх сезона, он это заслужил. Я уже знаю, кем заменю Гарета, но не буду это разглашать. Сможет ли он принять участие во встрече с «Барселоной» в ближайший уик-энд? Я на это надеюсь, но пока не могу утверждать», – сказал Зидан.