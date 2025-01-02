Бывшая пресс-атташе «Динамо» оправдалась за фото в красном платье: «Меня воспитывали избегать красного, но в этот раз очень захотелось»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», провела новогоднее торжество в красном платье.

«Моe первое в жизни красное платье!

Я была воспитана в динамовских традициях избегания красного цвета.

Но в этот раз очень захотелось – решила, что нужно пробовать новое! В общем, динамовцы не осуждайте – главное, ведь то что внутри», – оправдалась Лысенко.

Лысенко покинула «Динамо» в апреле 2023 года, сейчас она работает в медийном «ФК Десять».

Полина встречалась с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком.

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