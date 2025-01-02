Отец Сафонова ответил, доволен ли Матвей первым полугодием в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о впечатлениях сына после летнего трансфера во французский клуб.

«Я, к сожалению, не футбольный эксперт. И, думаю, разговор должен быть между мной и Матвеем. Для общественности его бы не хотелось раскрывать.

Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное. Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока все нормально.

Перед праздниками мы с ним увиделись», – сказал Сафонов-старший.