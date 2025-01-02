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    • Отец Сафонова ответил, доволен ли Матвей первым полугодием в «ПСЖ»

    Отец Сафонова ответил, доволен ли Матвей первым полугодием в «ПСЖ»

    Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о впечатлениях сына после летнего трансфера во французский клуб.

    «Я, к сожалению, не футбольный эксперт. И, думаю, разговор должен быть между мной и Матвеем. Для общественности его бы не хотелось раскрывать.

    Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное. Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока все нормально.

    Перед праздниками мы с ним увиделись», – сказал Сафонов-старший.

    • «ПСЖ» выкупил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Российский голкипер пропустил 6 голов в 8 матчах за парижскую команду.

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    Источник: ODDS

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    02.01.2025 20:20
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