Ахметов рассказал, в каком возрасте перестал верить в Деда Мороза

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы о детских новогодних впечатлениях.

– Новый год в вашем детстве в Бишкеке – как это было?

– Классическая, наверное, история: елка, те же подарки, гости. Как правило, собирались у нас.

В детстве Новый год был значимым событием, со своей атмосферой. В полночь заглядывали под елку, а если засыпали, то утром первым делом бежали туда.

Помню, просили игрушку Халка подарить или Человека‑паука. Ждали подарков. Когда чуть постарше стали, старались вычислить, какими они будут (улыбается). Но это всегда было очень классное предвкушение.

– Помните, до какого возраста верили в Деда Мороза?

– Честно – не помню. У меня изначально не было такого, чтобы сильно в него верил, а лет в 7–8 уже точно перестал. «Спалил» как‑то родителей с подарком.

Причем именно с тем, что хотел: как раз игрушка Халка. Подарок на шкафу лежал. После этого стало ясно, как подарки попадают под елку.

Зато и особых разочарований на тему Деда Мороза не было (улыбается). В любом случае всегда было очень приятно. И этого момента с сюрпризами под елкой ждали весь год.