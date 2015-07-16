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    Валентин Окорочков

    Тренер
    Имя Валентин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Окорочков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 марта 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2015 Авангард 2 : 0 Орел
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