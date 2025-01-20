Реакция Хусанова на трансфер в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов прокомментировал переход в клуб АПЛ.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити» – клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. Здесь собраны лучшие игроки мира, и я с нетерпением жду встречи с ними и игры бок о бок с ними.

И, конечно, Хосеп Гвардиола – один из величайших тренеров в истории, и я буду очень рад учиться у него и ещe больше совершенствовать свою игру. Для меня и моей семьи это очень важный момент – присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому испытанию», – сказал узбекистанец.