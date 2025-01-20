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    Реакция Хусанова на трансфер в «Манчестер Сити»

    Новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов прокомментировал переход в клуб АПЛ.

    «Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити» – клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. Здесь собраны лучшие игроки мира, и я с нетерпением жду встречи с ними и игры бок о бок с ними.

    И, конечно, Хосеп Гвардиола – один из величайших тренеров в истории, и я буду очень рад учиться у него и ещe больше совершенствовать свою игру. Для меня и моей семьи это очень важный момент – присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому испытанию», – сказал узбекистанец.

    • «Сити» заплатит «Лансу» за игрока 50 миллионов евро с учетом боунсов.
    • Абдукодир будет играть под 45-м номером.
    • До «Ланса» Хусанов выступал в Беларуси за «Энергетик-БГУ».

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    20.01.2025 21:32
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