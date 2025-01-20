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    Кержаков раскрыл, сколько примерно тратит в месяц

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался о тратах.

    – Когда были игроком, много тратили?

    – Очень много, но я никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги – ты на них не смотришь.

    – А сейчас сколько в месяц тратите? Тысяч 300 рублей?

    – Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам – вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся ещe в большем объeме, чем тогда это делал, а не шиковал.

    – После той истории, когда потеряли 300 млн рублей, вы перестали пытаться вкладываться в какие-то другие бизнесы?

    – Конечно, предлагали: и школу футбольную открыть, и ещe что-то. Но не вкладывался. А насчeт футбольной школы – мне сложно вложиться даже своим именем в школу, потому что тогда мне будет очень важно качество, это большая ответственность. А сам я не смогу сейчас это контролировать, уделять много внимания. Просто же так давать своe имя ради каких-то дивидендов не хочу – могу об этом пожалеть, если вдруг в этой школе произойдeт что-то плохое.

    – Жизнь вообще справедлива?

    – Всe справедливо – 100%. Я анализировал и понял, что отношение к жизни в определeнный момент приведeт тебя ко всему, что должно случиться. Значит, своим отношением к жизни тогда я притянул к себе всех людей, из-за которых получил столько негатива, нервных переживаний и ещe и много клеветы в свой адрес.

    • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
    • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
    • Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 20:38
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