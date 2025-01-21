Громкие трансферы «Зенита», ничья «Спартака», уход Анчелотти из «Реала» и другие новости

Названа причина ухода Бикфалви из «Урала».

Товарищеский матч. «Спартак» вел 3:0 против клуба Первой лиги, но упустил победу (3:3).

Долг Сафонова увеличился до 67,5 млн рублей.

Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции.

Анчелотти уйдет из «Реала» по окончании сезона.

Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая.

«Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Хусанова.

«Барселона» согласовала аренду Рэшфорда.

Подсчитана ежедневная зарплата Холанда на ближайшие 9 лет.

Медведев подтвердил, что «Зениту» не надо платить за Энрике.