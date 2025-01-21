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    • Громкие трансферы «Зенита», ничья «Спартака», уход Анчелотти из «Реала» и другие новости

    Громкие трансферы «Зенита», ничья «Спартака», уход Анчелотти из «Реала» и другие новости

    Названа причина ухода Бикфалви из «Урала».

    Товарищеский матч. «Спартак» вел 3:0 против клуба Первой лиги, но упустил победу (3:3).

    Долг Сафонова увеличился до 67,5 млн рублей.

    Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции.

    Анчелотти уйдет из «Реала» по окончании сезона.

    Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая.

    «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура.

    «Манчестер Сити» объявил о трансфере Хусанова.

    «Барселона» согласовала аренду Рэшфорда.

    Подсчитана ежедневная зарплата Холанда на ближайшие 9 лет.

    Медведев подтвердил, что «Зениту» не надо платить за Энрике.

    Источник: «Бомбардир»

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