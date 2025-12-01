Болельщики со стажем наверняка помнят выражение о хорошем арбитре – том, чье присутствие на поле почти не ощущается. Однако футбол – игра яркая и эмоциональная, учитывая реакцию игроков, тренеров и зрителей на происходящее. Поэтому рефери неизбежно приходится вмешиваться в ход матча и управлять им не только с помощью свистка, но и характерных жестов.

Жесты судьи – это сжатая и понятная форма передачи информации, к которой привыкли и футболисты, и болельщики. Именно особенностям судейской жестикуляции, помогающей поддерживать динамику игры, посвящена эта статья.

Значение жестов главного арбитра

Сперва объясним популярные жесты арбитров в поле, которые принимают основные решения.

Мяч и ворота

Перед началом каждого матча мы наблюдаем знакомую церемонию. После традиционного рукопожатия главный арбитр вместе с капитанами проводит простую процедуру: с помощью жеребьевки определяется, какая команда начнет игру с центра поля и какие ворота займут соперники в первом тайме.

Рефери предлагает капитанам выбрать «орел» или «решка». После подбрасывания монеты и ее приземления капитан той команды, чья сторона выпала, получает право выбора – начать с мячом или определить половину поля.

Чтобы решение было понятно всем участникам и зрителям, арбитр подтверждает выбор жестами: указывает рукой на выбранную сторону поля и капитана команды, которой она досталась, а затем, обращаясь ко второму капитану, круговым движением ладоней изображает мяч.

Начало матча

Мяч устанавливается на центр поля. Судья делает жест рукой в сторону половины поля команды без мяча, дает свисток. Игрок команды, которой при жеребьевке достался мяч, делает первый удар, секундомер начинает отсчет времени игры.

Штрафной удар

В случае фиксации грубого нарушения правил рефери назначает штрафной удар. Мяч устанавливается в месте нарушения правил или в месте остановки игры. После размещения стенки защищающейся командой арбитр рукой указывает в сторону ворот нарушителей и дает свисток.

Свободный удар

Отличие свободного удара от штрафного – гол, забитый прямым ударом со свободного, не засчитывают. При таком ударе нужно, чтобы кто-то из партнеров коснулся мяча до удара, иначе будет назначен удар от ворот.

При назначении свободного удара судья поднимает руку вертикально вверх ладонью в сторону нарушившей правила команды. Арбитр дает свисток и держит руку вертикально до того момента, пока будет произведен удар и мяч не встретиться в полете с кем-то из футболистов или не покинет пределы поля.

Угловой удар

Когда мяч уходит за линию ворот от игрока обороняющейся команды, назначается угловой удар. Судья встречи указывает на тот угол поля, отмеченный флагом, откуда нужно подавать представителям атакующей стороны.

Удар от ворот

Когда мяч покидает пределы площадки от игрока атакующей команды, уходя за лицевую линию, назначается удар от ворот. Главный арбитр матча дублирует свое решение жестом руки, указывая в сторону штрафной площади оборонявшейся команды.

Удар выполняется из пределов вратарской площадки. Гол, забитый в ворота соперника таким ударом, будет засчитан.

Назначение пенальти

Когда нарушаются правила игроком обороняющейся команды в пределах штрафной площади, назначается пенальти. Усмотрев нарушение, судья останавливает встречу свистком, показывая на “точку” указательным пальцем вытянутой руки.

Этот штрафной удар производится с 11-метровой отметки. Судья, как и при исполнении обычного штрафного удара, делает жест прямой рукой в сторону ворот и свистком разрешает исполнение.

Отложенное наказание

Порой судья не останавливает игру сразу после нарушения правил, чтобы фол не оказался в пользу нарушителя. Так бывает, если после фола одной команды, мяч отскакивает к игроку команды-соперницы и развивается очень перспективная контратака.

Тогда рефери дает сигнал о том, что он увидел нарушение правил, но умышленно не останавливает игру, давая возможность завершить динамично развивающийся действо. В этом случае он вытягивает вперед две руки, стимулируя футболистов к продолжению игры, а после логического окончания эпизода останавливает матч и наказывает сфолившего.

Предъявление карточек

Грубые нарушения правил наказываются желтой и красной карточками. При фиксации серьезного нарушения арбитр встречи дает свисток, достает из нагрудного кармана желтую карточку и указывая на нарушителя, поднимает руку с “горчичником” вертикально вверх.

Иногда фол требует прямой красной карточки, без первой желтой. Действия арбитра в этом случае аналогичны описанным выше.

Просмотр спорного эпизода с VAR

Главному судье с 2018-го года помогает группа помощников, используя технологию видеоповторов. При возникновении спорной ситуации ассистенты VAR могут по радиосвязи обратить внимание главного судьи на потенциальное нарушение, предложив посмотреть неоднозначный эпизод. Сам главный арбитр тоже может обратиться к ним за помощью с аналогичной просьбой.

Если судья принимает решение воспользоваться VAR, он останавливает встречу свистком, указательными пальцами рук рисует перед собой прямоугольник и направляется за кромку поля для просмотра. Завершив просмотр, рефери возвращается на поле, также чертит в пространстве прямоугольник и озвучивает свое решение. При этом сопровождает голосовое объявление решения жестами из описанных выше.

Окончание игры

Сигнализировать об окончании матча может только главный судья встречи. Когда время матча подходит к концу, он дает характерный тройной свисток (длинный-короткий-длинный), поднимает обе руки над головой и показывает на центр поля.

Резервные арбитры и судьи на линии

Кроме ассистентов VAR главному арбитру помогают резервный арбитр и судьи на линии. Работа резервного судьи заключается в демонстрации на бровке поля табличек с номерами игроков при заменах и количестве добавленных минут. Линейные судьи (лайнсмены) вооружены флажками, с помощью которых они обращают внимание арбитра в поле на разные события.

Аут

Когда мяч пересекает боковую линию и выходит за пределы поля, арбитр на линии фиксирует аут. Он поднимает флаг, держа его в одной плоскости с боковой линией в направлении ворот команды, от игрока которой мяч покинул поле.

Угловой удар

При выходе мяча за линию ворот от игрока обороняющейся команды, линейный арбитр фиксирует угловой удар. Он указывает флажком на угловой сектор, располагаясь рядом с углом футбольного поля.

Удар от ворот

Сигнал от бокового судьи об этом ударе производится с помощью флага, расположенного параллельно линии ворот. При этом сам судья находится на лицевой линии.

Офсайд

Аналогично фиксации удара от ворот происходит фиксация офсайда. Единственное отличие состоит в том, что арбитр должен находиться на том месте боковой линии, где игрок попал в положение вне игры.

Нарушение правил

Увидев нарушение правил, боковой судья сигнализирует главному арбитру поднятым вверх флагом. Иногда лайнсмены активно машут флагом, чтобы привлечь внимание главного.

Замена игрока

Боковой судья информирует главного арбитра о готовящейся замене, держа горизонтально флаг обеими руками над головой. При этом резервный рефери показывает табличку с номерами уходящего и выходящего на поле игроков.