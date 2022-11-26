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    У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался


    3
    Голосов: 1
    Сегодня, 20:16
    Сравнялся с Пеле по голам за сборную.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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