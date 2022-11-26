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ЧМ-2022
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ЧМ по футболу 2022
Новости
У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался
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Текст
Все рекорды и антирекорды ЧМ-2022
1
21:09
Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира
21:01
Аргентина – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022
20:56
ЧМ-2022. Франция благодаря дублю Мбаппе победила Данию (2:1) и вышла в плей-офф
2
20:45
Мбаппе опередил Анри по голам на ЧМ и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022
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21:00
Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Мексика: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
20:27
«Ужас, очереди, грязь». Болельщик из Саратова недоволен организацией ЧМ-2022
1
20:11
«Для меня он лучший». Щесны сравнил Яшина и Буффона
1
20:04
Левандовски – лучший игрок матча с Саудовской Аравией. Он впервые забил на ЧМ
19:11
FA: «ФИФА пригрозила неограниченными санкциями за повязки в поддержку ЛГБТ»
2
19:09
Текст
У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался
1
19:02
Фото
РПЛ высмеяла сходство тренера Австралии с Шалимовым
2
18:44
Фото
Игрок Австралии отпраздновал гол Тунису вместе с сыном
1
18:36
Левандовски повторил достижение 1982 года
18:25
Аргентина – Мексика: команда Месси вылетит с ЧМ-2022, если проиграет
1
18:20
Польша повторила достижение 44-летней давности
18:03
ЧМ-2022. Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), у Левандовского гол и ассист
15
17:54
Видео
Левандовски забил Саудовской Аравии и заплакал. Это его первый гол на ЧМ
2
17:50
Франция – Дания: стартовые составы на матч ЧМ-2022
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17:43
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«У тебя длинный язык, но есть ли яйца?». Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады
4
17:25
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Футболисты Саудовской Аравии поддержали травмированного аш-Шахрани перед матчем с Польшей
1
17:25
Аргентина – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября
17:12
Где и во сколько смотреть матч Франция – Дания: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
16:55
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Двойной сейв Щесны: вратарь Польши отразил пенальти и добивание от Саудовской Аравии
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15:54
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15:47
Надаль прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-символикой на ЧМ-2022 в Катаре
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В Катаре умер 62-летний болельщик сборной Уэльса
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У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался
Бомбардир.ру
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Голосов:
1
Сегодня, 20:16
Чемпионат мира
Весь мир
Польша
Левандовски Роберт
Сравнялся с Пеле по голам за сборную.
1
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press
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Рейтинг:
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Голосов:
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