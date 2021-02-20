Мозес – главный антигерой дерби. На нем назначен пенальти, он не забил супермомент, потом еще и удалился

Но стоит ли его винить?

«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка России – 2:0 после голов Фомина и Тюкавина. Матч мог быть перенесен из-за холодов, но термометр показал «минус девять», так что все прошло в срок.

В дерби всегда наибольшее ожидание – от игры звезд. Виктор Мозес, несомненно, – одна из них. Только матч для него вышел совсем невезучим.

Вышел на непривычной позиции

За «Спартак» в РПЛ Мозес провел девять матчей, восемь из которых – на правом краю в схеме 3-5-2. Слева он играл только в игре с «Ротором», когда не было Айртона. Сыграл вполне неплохо – и по воротам бил, и обводил, и собирал фолы, вступал в отборы.

Против «Динамо» в Кубке Доменико Тедеско поставил Мозеса налево, а Романа Зобнина направо. Поначалу было отличное взаимодействие с Айртоном, но без особого обострения. С развитием матча левый фланг атаки «Спартака» совсем заглох.

Пенальти спорный, но на нем

Победный гол «Динамо» оформило с пенальти, который был назначен за игру рукой Мозеса – так эпизод трактовал судья Кирилл Левников.

Замедленнее и крупнее уже не получится:)Использовал кадры из студии @matchpremierВ реплае оставлю опрос: это пенальти или нет? Я до сих пор понять не могу. Но Виктора подвело само движение в сторону мяча. pic.twitter.com/CY1WN1nvp7 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) February 20, 2021

Это самый спорный момент в матче, поскольку даже эксперты к общему мнению не пришли. Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд посчитал пенальти чистым, бывший судья Игорь Федотов, напротив, предположил, что Левников забыл правила: пенальти назначать нельзя, потому что мяч попал выше подмышечной впадины.

Упустил супермомент при 0:1

Это был едва ли не лучший момент «Спартака» в матче – на 53-й минуте Эсекиэль Понсе бил низом из пределов штрафной, но Шунин отбил мяч. Мозес добил – и попал в него же.

Через минуту Зобнин мог забить пяткой в прыжке, в конце игры был момент у Соболева, а перед самым свистком не попал Бакаев. Но отличный шанс все же упустил Мозес. А «Спартак» так и остался без голов.

Удалился в конце

Первую желтую карточку Мозес заработал как раз в эпизоде с пенальти. Вторую – откровенно сорвав атаку на 81-й минуте, когда к воротам «Спартака» летел Лесовой. Команда осталась вдесятером при 0:2 с минимумом времени и сил на то, чтобы отыграться.

Рассуждать стоит, скорее, о невезении Мозеса в этом матче, чем о его плохой игре. Момент упустил, но забить было непросто. Если пенальти назначать не следовало, то наверняка потом не было бы и удаления. Поэтому столь неудачная игра – больше стечение обстоятельств, которые нахлынули на игрока в отдельно взятом матче.

С другой стороны, если не касаться именно этих эпизодов, матч в целом Мозес провел невыдающийся – больше расстраивать должно именно это. Его эффективность в обороне не слишком высока, а в атаке – низка. За все время Мозес лишь забил гол «Краснодару», да заработал пенальти в матче с «Уралом».

Пока нужно ждать – сезон только что возобновился. Поздней весной станет ясно, стоит ли «Спартаку» выкупать Мозеса у «Челси».