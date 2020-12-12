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    Куман шел к первому трофею через ужас в лиге, неудачу в ЛЧ и уход Суареса. Не дошел – опять провалился


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    Голосов: 3
    Сегодня, 01:35
    Даже Суперкубок проиграл.

    «Барселона» играла в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком». Всего несколько минут не хватило для победы – при счете 2:1 «Барса» пропустила на 90-й минуте, потом сразу же получила гол в овертайме и отыграться не смогла, заодно потеряв в конце удаленного за грубость Месси.

    А «Атлетик» выиграл Суперкубок, попеременно победив и «Реал», и «Барсу».

    Рональд Куман построил в «Барсе» прекрасную карьеру игрока, но карьера в клубе продвигается непросто. Он пришел в сложный период: нет определенности с президентом, недоволен Лионель Месси, только что случились 2:8 от «Баварии», да и вообще в сезоне «Барса» впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

    Трудности не закончились.

    В лиге – минус 13 (!!) по потерянным от лидера

    После десяти матчей вообще был кошмар – девятое место, всего каких-то 14 очков, четыре поражения. Потом пошло лучше – в восьми следующих играх команда набрала 20 очков и вернулась в тройку, но лидер – «Атлетико» – улетел настолько далеко, что за ним теперь тяжело угнаться всем.

    «Барса» отстает от него на семь очков, сыграв на два матча больше. Если «Атлетико» их выиграет – получится как раз 13 баллов разницы. И это на финише уже целого круга.

    В «класико» – провал

    Иногда неудачи в чемпионате хотя бы чуть-чуть исправляются победой над принципиальным соперником, но домашняя игра с «Реалом» у «Барсы» не сложилась. Единственная радость – самым молодым автором гола в истории «класико» стал Ансу Фати в 17 лет и 359 дней.

    Было это уже к восьмой минуте, но во втором тайме с пенальти забил Рамос, а в конце «Барсу» успокоил Модрич – 1:3. «Реал» перебил соперника по ударам и в целом выглядел лучше, но Куман раскритиковал ВАР: «Мы сыграли пять туров, а ВАР действовал только против «Барсы». Ни разу в нашу пользу».

    В ЛЧ – глупо упущенное лидерство

    В группе Лиги чемпионов с киевским «Динамо» и «Ференцварошем» «Барселона» легко оформила выход в плей-офф после четырех туров. Единственным препятствием на пути к победе в группе был «Ювентус», но и с ним команда управилась в Турине.

    В последнем туре допустимо было даже проиграть в один мяч, чтобы остаться на первом месте, но «Барса» уже к 20-й минуте пропустила дважды, а в итоге уступила крупно – 0:3. И потеряла первую строчку – туда взгромоздился «Юве».

    Жребий «Барсу» не пощадил – влетела она прямиком на финалиста прошлой ЛЧ – «ПСЖ», у которого еще и сменился тренер, теперь там работает Маурисио Почеттино. «Ювентусу» же достался крепкий, но вполне проходимый «Порту». Вот и цена того жуткого поражения в конце группового этапа.

    Расставание с Суаресом, который ведет к чемпионству конкурента

    Это поразительно:

    • За шесть лет в «Барселоне» Суарес забил 198 голов во всех турнирах, выиграл 12 трофеев.
    • Ему всего 33 года (напомните возраст лучших бомбардиров топ-5 лиг – Варди, Роналду, Левандовски и остальных).
    • Он ушел без какой-либо компенсации.
    • Еще и прямиком к конкуренту – мадридскому «Атлетико».

    Суарес тут же начал с 2+1 в дебютном матче, а всего в 13 играх забил девять голов. Его команда лидирует в Примере, по потерянным опережая «Барселону» на 13 очков. Логика до сих пор неясна, и со стороны выглядит все это очень глупо. Для «Барсы».

    • «Я всегда говорил, что ему будет трудно получить игровое время, – сказал Куман, но потом добавил. – Это решение клуба. Решение не только мое, не только тренерское».
    • «Луис принял решение уйти. Я хорошо отношусь к Луису, но клуб чувствовал, что нам нужно омоложение», – еще его слова.

    Вопросы по Суаресу задавались Куману все следующие полгода. «Мне не нравится каждый раз отвечать на них», – сказал он в январе. Расстались они без взаимных обид и с уважением, о чем говорил и сам Суарес, но в ситуации, когда бывший суперзвездный игрок двигает другую команду к титулу, все равно возникает вопрос и к тренеру тоже – почему же все вышло именно так?

    Проблема с Пучем, недовольство тактикой, проблемы наружу

    • Куман публично заявил, что хочет отдать в аренду Рики Пуча: «В 20 лет молодые люди должны играть». Игрок не послушался и остался, но в Примере за весь сезон сыграл всего 24 минуты. «На тренировках Пуч делает недостаточно, чтобы изменить мнение тренера», – говорил Куман, был слух и о конфликте – Куман считал, что Пуч сливает информацию о клубе.

    И все же в полуфинале Суперкубка Пуч получил целых полчаса, вдобавок еще и забил решающий пенальти.

    • Diario Sport писал, что игроки «Барселоны» недовольны схемой 4-2-3-1 – так сложнее и защищаться, и атаковать, никто не прогрессирует, да и состав под нее не очень подходит.

    На это Куман ответил: «Неправда. Они ничего не говорили мне о системе». И заодно раскритиковал СМИ в ответ на информацию о том, что в клубе непростая атмосфера.

    • О проблемах Куман предпочитает говорить вслух. Проблема в защите при минимальном счете, проблема эффективности, проблема реализации, проблема концентрации, проблема стабильности. Слово «проблема» звучало регулярно. Исходя из пресс-конференций тренера, могло показаться, что «Барселона» – сама состоит из проблем, которые не решаются никак вообще.

    Сейчас в чемпионате пошла удачная полоса, команда перестраивается, но Суперкубок провален. Пойдет ли лучше, учитывая гигантское отставание в лиге и тяжелейший жребий в ЛЧ? И если нет, захотят ли руководители клуба дать второй шанс?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de, «Барселона»
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