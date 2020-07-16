Как ЦСКА попасть в ЛЧ, а «Спартаку» – в ЛЕ? Все расклады на последний тур РПЛ

Очень много интриг.

Регламент при равенстве очков

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех Матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах.

Как выглядит таблица

А теперь – к интригам.

Кто займет второе место – «Локомотив» или «Краснодар»?

Второе место дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Что нужно претендентам:

«Локомотив» (матч с «Уралом» в гостях)

Выиграть свой матч;

При ничьей или поражении ждать, что «Краснодар» потеряет очки в одном из матчей;

«Краснодар» («Динамо» д, «Ахмат» д)

Выиграть оба матча и ждать, что «Локомотив» не победит «Урал».

При равенстве очков «Локо» и «Краснодар» будет считаться разница мячей (между собой – дважды 1:1, по победам будет ровно).

Кто попадет в зону ЛЧ – «Краснодар» или ЦСКА?

«Локомотив» точно сыграет в Лиге чемпионов. Оставшееся место разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Кому что надо, чтобы не упустить третье место:

«Краснодар» («Динамо» д, «Ахмат» д)

Набрать два очка в двух матчах;

Если наберет меньше двух очков, надеяться, что ЦСКА не победит «Тамбов».

ЦСКА («Тамбов» д)

Победить «Тамбов» и надеяться, что «Краснодар» наберет не больше одного очка в двух матчах.

При равенстве ЦСКА будет выше из-за личных встреч (3:2, 1:1).

Кто займет четвертое место – ЦСКА или «Ростов»?

При победе «Зенита» в Кубке России четвертый клуб РПЛ выйдет в групповой этап Лиги Европы. Что нужно претендентам:

ЦСКА («Тамбов» д)

Победить «Тамбов»;

В случае ничьей или поражения рассчитывать, что «Ростов» не победит «Зенит».

«Ростов» («Зенит» д)

Победить и ждать, что ЦСКА не победит «Тамбов».

В случае равенства очков – выше «Ростов» (3:1, 3:2).

Кто займет шестое место? Тут сразу пять претендентов

При победе «Зенита» в Кубке России шестой клуб РПЛ сыграет в Лиге Европы. Что требуется претендентам:

«Динамо» («Краснодар» г, «Оренбург» д)

Выиграть один из двух матчей;

Сравняться по очкам с «Уфой» (победа «Уфы», две ничьи «Динамо») – лучше личные встречи.

Даже одно очко в двух матчах выведет, но при условии, что не выиграет «Спартак», а «Арсенал» и «Уфа» сыграют вничью.

«Арсенал» («Уфа» г)

Выиграть свой матч, но чтобы «Динамо» не выиграло оба;

Ничья выведет при двух поражениях «Динамо» и ничьей «Рубина» и «Спартака» («Арсенал» всех обгонит по личным встречам).

«Уфа» («Арсенал» д)

Выиграть свой матч, но чтобы «Динамо» за оба набрало не больше очка.

«Спартак» («Рубин» г)

Выиграть свой матч, но чтобы «Динамо» за оба набрало не больше очка, а «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью (по личным встречам с «Динамо» – лучше).

«Рубин» («Спартак» д)

Выиграть свой матч, но чтобы «Динамо» дважды проиграло, а «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью.

Теоретически целых пять команд могут набрать по 38 очков, в этом случае шестым станет «Рубин». Набрать 38 может «Урал», но он ни при каких условиях шестое место не займет. Все – из-за личных встреч. Зато «Урал» сыграет в Лиге Европы, если выиграет Кубок России.

Также теоретически шестым мог бы стать даже «Сочи» при своих двух победах, но мы не будем рассматривать этот вариант, поскольку ему почти наверняка засчитают поражение за неявку на игру с «Тамбовом».

Кто вылетит

«Оренбург» уже досрочно занял последнее место, на предпоследнем могут оказаться «Крылья Советов» или «Тамбов».

Если «Сочи» будет засчитано поражение, тогда вопрос будет решен автоматически – «Тамбов» получит три очка, а «Крылья» вылетят уже независимо от результатов последнего тура, потому что даже в случае их равенства очков «Тамбов» будет выше.

Формально, если б матч «Тамбов» – «Сочи» состоялся в резервный день, задача «Крыльев» была бы набрать за свой матч (тоже против «Сочи) больше очков, чем «Тамбов» наберет за два. «Тамбову» же просто хватило бы одной победы (над «Сочи» или ЦСКА).

Из ФНЛ в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки». Отказ одной из команд сохранит 15-ю команду РПЛ в лиге, отказ обеих – сохранит и 15-ю, и «Оренбург».

Что решается в матчах последнего тура: