Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Луценко – главная неожиданность сезона. Побил рекорд лиги и забивает на уровне Азмуна


    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 13:59
    Уже обогнал Соболева и Шомуродова.

    Прошлым летом Евгений Луценко свободным агентом пришел в «Арсенал» из «Динамо». Там накупили кучу атакующих футболистов (Филипп, Нжи, Игбун, Шейдаев) – возрастной Луценко был просто не нужен.

    Но сейчас у Луценко больше голов (13), чем у четырех новых форвардов «Динмамо» вместе взятых (10).

    А еще:

    • Лучшая реализация моментов среди топ-10 бомбардиров лиги.

    Рекорд РПЛ по голам головой в сезоне – 8 (до него рекорд делили Бухаров, Дзюба, Думбия)

    У «Арсенала» идеальная система игры для Луценко

    Луценко проводит лучший сезон в карьере – и это в 33 года. Сейчас у него 13 голов + 3 голевые передачи. До этого у него был всего один мощный сезон – в «Мордовии» (2015/16): 10 голов + 5 ассистов.

    Он силен, но глупо думать, что в «Динамо» было бы то же самое. Просто система «Арсенала» идеально ему подходит. Он из тех нападающих, которому нужна определнные тактические условия, чтобы зажигать.

    Всего два раза за карьеру у него они были: в «Мордовии» и сейчас. Как раз про мордовский период он рассказывал: «Большинство мячей я забил головой, так как мы вскрывали фланги, шла передача в штрафную, которую я замыкал. В «Динамо» обратная ситуация, там очень много зависело от инсайдов: если вскрывался фланг, мяч шел назад под удар или следовало дальнейшее развитие атаки. То, как играет нападающий, напрямую зависит от тактики».

    В «Арсенале» все удобно. Плюс есть два фланговых игрока, которые его обеспечивают: Ткачев и Лесовой. Он постоянно их хвалит: «Благодарю своих партнеров, ведь все зависит от них, от того, как они отдают передачи. А я уже их завершаю, есть в этом определенный опыт. Благодарю очень товарищей за игру. Очень надеюсь на Даниила Лесового. Больше на него, чем на себя».

    И еще интересное о Луценко:

    • Играет под 48-м номером. Объяснение: «Когда нас из спортивной школы брали в дубль «Торпедо», у основы были футболки с фамилиями, а у новичков без. Нам раздавали 56-й, 47-й и другие, а я взял 48-й. Когда в 17 лет заявляли за основу, вбили 48 номер. Так под ним и играю почти всю карьеру».

    • Начинал в «Торпедо». Когда пробился в основной состав, там играли Семшов и Зырянов. Потом они покинули клуб, на смену пришли молодые (Мамаев и Смольников), которые играли рядом с Луценко.

    • Луценко не такого большого роста (187), но много забивает головой и хорошо скоординирован. Оказывается, помогло каратэ: «В плане координации и растяжки оно сыграло большую роль. До этого я был нерасторопным Я становился чемпионом Оренбурга по каратэ, выиграл несколько юношеских турниров».

    • Его уже спрашивали, есть ли у него сходства с Ибрагимовичем. Но у Луценко другой любимчик: «Из всех нападающих мне больше всего нравится Анри. Но он для меняне кумир, а пример того, как должен играть классный игрок атаки».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Kurt Angel 6 минут назад

      ничего нет удивительного в игре Женьки. В Динамо он носился как ракета.
      Забивать не мог, увы. Великий тренер Хохлов заставлял Женьку на фланг смещаться. Как Женька помогал и Ташаеву забивать голу - никто не обращал внимание.
      Диву даюсь каждый раз, когда ничего не смотрят, а потом делают для себя "открытие"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      elessar arnor 1 час назад

      в сборной увидим Чалова

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77672
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru