Уже обогнал Соболева и Шомуродова.

Прошлым летом Евгений Луценко свободным агентом пришел в «Арсенал» из «Динамо». Там накупили кучу атакующих футболистов (Филипп, Нжи, Игбун, Шейдаев) – возрастной Луценко был просто не нужен.

Но сейчас у Луценко больше голов (13), чем у четырех новых форвардов «Динмамо» вместе взятых (10).

А еще:

• Лучшая реализация моментов среди топ-10 бомбардиров лиги.

• Рекорд РПЛ по голам головой в сезоне – 8 (до него рекорд делили Бухаров, Дзюба, Думбия)

У «Арсенала» идеальная система игры для Луценко

Луценко проводит лучший сезон в карьере – и это в 33 года. Сейчас у него 13 голов + 3 голевые передачи. До этого у него был всего один мощный сезон – в «Мордовии» (2015/16): 10 голов + 5 ассистов.

Он силен, но глупо думать, что в «Динамо» было бы то же самое. Просто система «Арсенала» идеально ему подходит. Он из тех нападающих, которому нужна определнные тактические условия, чтобы зажигать.

Всего два раза за карьеру у него они были: в «Мордовии» и сейчас. Как раз про мордовский период он рассказывал: «Большинство мячей я забил головой, так как мы вскрывали фланги, шла передача в штрафную, которую я замыкал. В «Динамо» обратная ситуация, там очень много зависело от инсайдов: если вскрывался фланг, мяч шел назад под удар или следовало дальнейшее развитие атаки. То, как играет нападающий, напрямую зависит от тактики».

В «Арсенале» все удобно. Плюс есть два фланговых игрока, которые его обеспечивают: Ткачев и Лесовой. Он постоянно их хвалит: «Благодарю своих партнеров, ведь все зависит от них, от того, как они отдают передачи. А я уже их завершаю, есть в этом определенный опыт. Благодарю очень товарищей за игру. Очень надеюсь на Даниила Лесового. Больше на него, чем на себя».

И еще интересное о Луценко:

• Играет под 48-м номером. Объяснение: «Когда нас из спортивной школы брали в дубль «Торпедо», у основы были футболки с фамилиями, а у новичков без. Нам раздавали 56-й, 47-й и другие, а я взял 48-й. Когда в 17 лет заявляли за основу, вбили 48 номер. Так под ним и играю почти всю карьеру».

• Начинал в «Торпедо». Когда пробился в основной состав, там играли Семшов и Зырянов. Потом они покинули клуб, на смену пришли молодые (Мамаев и Смольников), которые играли рядом с Луценко.

• Луценко не такого большого роста (187), но много забивает головой и хорошо скоординирован. Оказывается, помогло каратэ: «В плане координации и растяжки оно сыграло большую роль. До этого я был нерасторопным Я становился чемпионом Оренбурга по каратэ, выиграл несколько юношеских турниров».

• Его уже спрашивали, есть ли у него сходства с Ибрагимовичем. Но у Луценко другой любимчик: «Из всех нападающих мне больше всего нравится Анри. Но он для меняне кумир, а пример того, как должен играть классный игрок атаки».