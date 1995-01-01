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    В «Ахмате» играет лучший дриблер РПЛ. Он крутой, но есть нюансы


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:35
    Прям как Адама Траоре!

    Бернард Бериша из «Ахмата» – лучший дриблер этого сезона РПЛ. Всего за игру он идет в обводку 5.5 раз (чаще всех в лиге) и 3 раза из них успешно (тоже чаще всех). За ним идут Вандерсон (из «Краснодара»), Влашич, Бакаев, Урунов и Лесовой.

    В этом сезоне он побил рекорды двух турниров – в РПЛ у него было 15 попыток дриблинга за игру. В Кубке против «Зенита» – 21.

    Еще – он заработал 3 пенальти за сезон (больше всех), а 12,6 его обводок заканчиваются заработанным фолом (тоже больше всех).

    Кажется: ого, какой он крутой, тащит «Ахмат» и вообще должен переходить в команду сильнее.

    На самом деле: дриблинг Бериши не очень эффективный и редко приводит к моментам.

    Да-да.

    1. Бериша – самый часто теряющий мяч игрок РПЛ – 3.5 за игру.
    2. Он плохо распоряжается мячом после обводок – только в 1% бьет, а в 70% теряет мяч следующим действием. Например, Шапи в 6 раз чаще бьет по воротам после обводок.
    3. В 20.7% случаев Бериша после успешного дриблинга идет в еще один – и обычно теряет мяч.

    Такая проблема часто встречается среди супердриблеров. Например, Адама Траоре – лучший в дриблинге в мире за последние пять лет. Но его цифры по созданным моментам, голам, голевым и успешным действиям после обводок всегда были катастрофически плохими. Только в последнем сезоне в «Вулверхэмптоне» у него начало получатся – Нуну Сантуш тщательно поработал с Траоре, и теперь он более эффективен.

    То же самое нужно Берише – тренер, который поработает с ним над качеством решений поле дриблинга, выборе позиции и завершением. Кажется, Бериша всегда делал акцент на самих обводках и недополучил скиллов в последующих действиях. Но обводки ради обводок – это просто красиво; и цифры.

    При таких скиллах (скорость и дриблинг) из Бериши можно сделать очень сильного игрока РПЛ. Но для этого с ним нужно проводить тщательную и долгую работу и убедить его самого в том, что ему нужно меняться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ахмат»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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