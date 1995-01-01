В «Ахмате» играет лучший дриблер РПЛ. Он крутой, но есть нюансы

Прям как Адама Траоре!

Бернард Бериша из «Ахмата» – лучший дриблер этого сезона РПЛ. Всего за игру он идет в обводку 5.5 раз (чаще всех в лиге) и 3 раза из них успешно (тоже чаще всех). За ним идут Вандерсон (из «Краснодара»), Влашич, Бакаев, Урунов и Лесовой.

В этом сезоне он побил рекорды двух турниров – в РПЛ у него было 15 попыток дриблинга за игру. В Кубке против «Зенита» – 21.

Еще – он заработал 3 пенальти за сезон (больше всех), а 12,6 его обводок заканчиваются заработанным фолом (тоже больше всех).

Кажется: ого, какой он крутой, тащит «Ахмат» и вообще должен переходить в команду сильнее.

На самом деле: дриблинг Бериши не очень эффективный и редко приводит к моментам.

Да-да.

Бериша – самый часто теряющий мяч игрок РПЛ – 3.5 за игру. Он плохо распоряжается мячом после обводок – только в 1% бьет, а в 70% теряет мяч следующим действием. Например, Шапи в 6 раз чаще бьет по воротам после обводок. В 20.7% случаев Бериша после успешного дриблинга идет в еще один – и обычно теряет мяч.

Такая проблема часто встречается среди супердриблеров. Например, Адама Траоре – лучший в дриблинге в мире за последние пять лет. Но его цифры по созданным моментам, голам, голевым и успешным действиям после обводок всегда были катастрофически плохими. Только в последнем сезоне в «Вулверхэмптоне» у него начало получатся – Нуну Сантуш тщательно поработал с Траоре, и теперь он более эффективен.

То же самое нужно Берише – тренер, который поработает с ним над качеством решений поле дриблинга, выборе позиции и завершением. Кажется, Бериша всегда делал акцент на самих обводках и недополучил скиллов в последующих действиях. Но обводки ради обводок – это просто красиво; и цифры.

При таких скиллах (скорость и дриблинг) из Бериши можно сделать очень сильного игрока РПЛ. Но для этого с ним нужно проводить тщательную и долгую работу и убедить его самого в том, что ему нужно меняться.