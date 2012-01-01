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    Франция – все! Сдался первый топ-чемпионат. Подводим итоги в подкасте «Из дубля»


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    Голосов: 2
    Сегодня, 12:30
    Лучшее и главное.

    Лига 1, au revoir! Чемпионат Франции официально закончен. Определен чемпион, участники еврокубков, команды, которые вылетают, а также команды, которые поднимаются из Лиги 2.

    Чтобы подвести итоги французского сезона, мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнeв, пригласили специальную гостью. Оля Любушкина – автор главного русскоязычного телеграм-канала о французском футболе с оригинальным названием «ФрансФутбол». Мы поговорили с Олей о том, могла ли Лига 1 пойти против решения правительства, кто во Франции сильнее всего пострадал от досрочного завершения чемпионата, а также обсудили лучшие команды и главных персонажей окончившегося французского сезона.

    Спойлер: про Головина и «Монако», конечно же, есть.

    Таймкоды:

    0:50 – Франция поторопилась закончить чемпионат?

    4:44 – Лига 1 могла пойти против решения правительства?

    8:01 –Варианты доигровки сезона и французский телеконтракт.

    11:36 – «Амьен» и «Тулуза» покидают Лигу 1. Справедливо?

    14:04 – Как бы изменилась таблица, если бы чемпионат доиграли? Что делать с Лигой чемпионов?

    19:10 – Сезон «ПСЖ» – успех?

    22:28 – Особенности фанатского движения во Франции.

    24:44 – Будущее Неймара, Мбаппе и Икарди.

    29:53 – Виллаш-Боаш перезапустил карьеру в «Марселе». Теперь команде нужны деньги.

    38:16 – Что такое «Ренн» и почему он в Лиге чемпионов?

    41:08 – Его хочет «Реал»: кто такой Эдуардо Камавинга?

    44:28 – «Лилль» закрепил успех.

    46:44 – Кто из «Лилля» уйдeт на повышение следующим?

    47:41 – Пауза поможет «Монако» перезагрузиться?

    51:13 – Головин окончательно освоился.

    58:23 – Самые дикие истории французского сезона

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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