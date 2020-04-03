Клопп мечтал о карьере врача, жаловался на тренеров руководству и кайфовал от работы на ТВ

Несколько фактов о ранних этапах его карьеры

В «Майнце» Клопп доводил некоторых тренеров, потому что считал, что они делают клубу хуже

В конце девяностых у Клоппа был огромный авторитет в «Майнце». На момент 1998-го он почти восемь лет посвятил клубу, много раз говорил, что мечтает быть тренером, и пару раз намекал – неплохо бы начать новый этап карьеры именно в «Майнце».

Харальд Штруц (бывший президент «Майнца», проработавший на этой должности 29 лет – с 1988-го по 2017-й) говорил: «У Юргена была невероятная харизма. Он знал, как взбодрить игроков в сложные моменты. Он очень умен. Я даже думаю, что каждый игрок назвал бы Юргена Клоппа, если бы спросили: кто прямо сейчас мог бы стать тренером команды».

Бывший одноклубник Клоппа по «Майнцу» Дэвид Вагнер, с которым они вместе играли пять лет, отмечал: «Юрген – довольно средний футболист. Но по своему авторитету он был значительно выше любого тренера». Слова Вагнера отмечали и поступки Клоппа – как только ему что-то не нравилось в решениях тренеров, он сразу же бежал с жалобами к спортивному директору Кристиану Хайнделю или Штруцу.

В 1997-м в «Майнц» на полгода пришел Райнхард Сартиг, и у него с самого начала не сложились отношения с Клоппом. «Майнц» все время играл по схеме с 4 защитниками. Сартиг считал, что проблемы команды из-за плохой игры в обороне, поэтому стабильно ставил 5 игроков в оборону.

«Ко мне в кабинет ворвался Клопп, – рассказывал Хайндель. – Он постоянно размахивал руками и орал, что Сартиг гробит клуб. Я просил его успокоиться, но это было бесполезно. Я пообещал Юргену, что поговорю с Сартигом. Разумеется, Сартиг меня не послушал – сказал, что он тренер и что должен сам выбирать схему. Клопп при нем играл, но они так и не сдружились».

Сартиг ушел из «Майнца» спустя 5 месяцев после прихода в команду (Клопп потом сказал, что он за этот короткий срок сломал команду изнутри). Дальше тренером «Майнца» стал Дитмар Константини, у которого тоже не сложились отношения с Клоппом. Юрген Клопп думал, что Константини не очень подготовлен даже ко второй немецкой лиге (до этого он работал в ОАЭ и в Австрии), Константини считал Клоппа средним игроком и часто оставлял в запасе.

На формирование Клоппа-тренера повлиял Вольфганг Франк – единственный тренер, которого он уважал, когда играл

«Юрген часто приходил ко мне после тренировок. Мы разговаривали с ним, я объяснял ему тактику на следующие матчи, тренировки, свои какие-то решения. Меня всегда удивляло, как много он хочет знать. Тогда, в конце девяностых, я уже знал, что он станет выдающимся тренером. Это был лишь вопрос времени и места. Хорошо, что он сформировался как тренер в «Майнце» – там для него все было знакомо».

Слова принадлежат Вольфгангу Франку. С Клоппом он проработал всего 4 года (1995-1997, 1998-2000), за это время Франк стал для него настоящим авторитетом:

1. Это единственный тренер, который так сильно подружился с Клоппом-игроком за все время.

2. Клопп обожал и очень уважал Франка, он не критиковал его на встречах с руководством.

3. Из-за Франка Клопп отказался от повышения в Бундеслигу. Перед сезоном-1996/97 Клоппа звала «Арминия», но Франк попросил его остаться – так трансфер сорвался.

В 2001-м было ясно: Клопп станет следующим тренером «Майнца». У руководства не было лишних денег, чтобы нанимать кого-то после Экхарда Краутцуна, поэтому боссы доверились бышему игрока. Перед этим Клопп съездил к Франку (тогда он после ухода из «Дуйсбурга» жил в своем доме в Берлине) и посоветовался насчет этого.

Хайндль рассказывал, что после предложения занять должность тренера «Майнца» Клопп думал 5 секунд, а потом ответил: «Да, звучит круто, я готов». Только через некоторое время Клопп объяснил эту смелость: Франк предсказывал назначение Клоппа, поэтому мотивировал его стать тренером.

Клопп еще много лет благодарил Франка за помощь. В 2011-м после поражения в финале ЛЧ он звонил Франку, чтобы обсудить ошибки в том матче с «Баварией». Через два года Франка не стало – Клопп собрал всех одноклубников по «Майнцу-1995», чтобы проститься со своим любимым тренером.

Клопп – это история про невероятную работоспособность. Подрабатывал грузчиком, когда играл в немецком подвале, пошел на ТВ, чтобы быть круче в плане анализа

В 2005-м журналисты Bild делали интервью с Юргеном Клоппом и спросили, кем бы он стал, если бы не футбол. Тогда Клопп задумался и ответил, что не представляет свою жизнь без футбола. А через несколько лет в своей автобиографии развил тему:

«Я бы стал врачом. По-моему, это благородная профессия. Ты самоотвержен и одержим мыслью о помощи другим. У меня синдром помощника. Мне кажется, я был бы очень ответственен, если бы выбрал эту область. Но вряд ли я бы преуспел в сфере медицины – я недостаточно умен, чтобы стать действительно классным врачом».

Клопп никогда не стеснялся никакой работы. В начале карьеры он работал грузчиком, подрабатывал помощником в продуктовой лавке. Так он подкапливал деньги – на оклады в низших лигах (особенно на юниорские) невозможно было прожить.

Клопп всегда положительно относился к любой работе: «Важно рвение и желание человека. Если он захочет, он обязательно найдет выход из любой сложной ситуации. Если человек работает, то он уже заслуживает уважения – не важно, где и на какой должности».

Клопп даже на ТВ пошел, потому что хотел больше вовлечься в тактику. В 2005-м руководители ZDF ему просто предложили роль аналитика в передаче по второй Бундеслиге – Клопп согласился, хотя тогда «Майнц» был близок к вылету из немецкой вышки. Клопп считал, что дополнительный анализ поможет ему стать сильнее в этом плане.

На ZDF он отработал три года: был экспертом на ЧМ-2006, комментировал матчи второго немецкого дивизиона (очень редко) и даже получил приз за лучшую передачу (вместе с Йоханнесом Кернером и Урсом Майером анализировал матчи Бундеслиги).

Его постоянное участие в немецких спортивных передачах закончились в 2008-м, когда он перешел в «Боруссию».

«Жалко, но ничего не поделаешь. Я прежде всего тренер, а не журналист. Теперь я сосредоточусь только на работе с командой, хотя я искренне кайфовал от работы с ребятами (Карнер и Майер)».

Материалы по теме:

Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча

«Мы не чувствовали момента, когда нужно остановиться и перестать идти в атаку». Милнер и Трент рассказывают о том, как устроен «Ливерпуль»

Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу