Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте

Споры, рассуждения, выводы.

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым ставят точку в истерии по поводу досрочных итогов сезона, признают чемпионат России несостоявшимся и пытаются понять, кто в будущей футбольной экономике окажется самым голодным.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

00:00 – «Я играл на баяне. Он – на балалайке»

– «Я играл на баяне. Он – на балалайке» 00:33 – жизнь без футбола: первые опыты

– жизнь без футбола: первые опыты 02:58 – как подвести справедливый итог недоигранных чемпионатов?

– как подвести справедливый итог недоигранных чемпионатов? 14:07 – сезон 2019/20 – официально уникальный.

– сезон 2019/20 – официально уникальный. 17:04 – большие минусы переноса Евро-2020.

– большие минусы переноса Евро-2020. 24:37 – чемпионат России прерван, так и не начавшись.

– чемпионат России прерван, так и не начавшись. 30:12 – деньги уходят из футбола: перепись пострадавших.

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