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    Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте


    5
    Голосов: 1
    24.03.2020 22:18
    Споры, рассуждения, выводы.

    Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым ставят точку в истерии по поводу досрочных итогов сезона, признают чемпионат России несостоявшимся и пытаются понять, кто в будущей футбольной экономике окажется самым голодным.

    Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

    Выпуск на ютубе:

    Таймкоды:

    • 00:00 – «Я играл на баяне. Он – на балалайке»
    • 00:33 – жизнь без футбола: первые опыты
    • 02:58 – как подвести справедливый итог недоигранных чемпионатов?
    • 14:07 – сезон 2019/20 – официально уникальный.
    • 17:04 – большие минусы переноса Евро-2020.
    • 24:37 – чемпионат России прерван, так и не начавшись.
    • 30:12 – деньги уходят из футбола: перепись пострадавших.

    Можно слушать и на других платформах:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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